Рыдающая Азиза получила неожиданный подарок от продюсеров "Маски"

Певица Азиза со скандалом покинула телепроект НТВ, но была вознаграждена «утешительным призом» от создателей шоу.

Громкий уход певицы Азизы из шоу «Маска» обсуждают уже третий день. Легендарная артистка не могла сдержать слез, когда члены жюри попросили ее Пингвина показать лицо. Финал четвертого выпуска проекта оказался драматичным.

Как только певица сняла маску, в зале повисла гробовая тишина. Председатель жюри Филипп Киркоров (именно он принимал решение о том, кто снимет маску в четвертом выпуске шоу. Судьи склонялись к версии, что Пингвином была Анита Цой. – Прим. Sobesednik.ru), увидев Азизу, поник и схватился за голову.

«Я никогда себе этого не прощу!» – дважды произнес шокированный Киркоров.

Как выяснилось, из шоу артистка ушла не с пустыми руками: певица забрала яйцо, с которым ее Пингвин выступал на сцене.

Азиза взяла на память о шоу "Маска" яйцо, которое было частью образа Пингвина

– Изначально мой образ был без яйца, – рассказывает Азиза. – Но я специально попросила дизайнеров по костюмам, чтобы они его изготовили. Я благодарна руководству шоу «Маска» за то, что по завершении моего участия в проекте это яйцо отдали мне навсегда. В нем живет моя мечта, о которой я когда-нибудь расскажу вашим читателям.

О том, что участвовала в «Маске», Азиза не жалеет. Артистка признается, что в образе Пингвина она чувствовала себя комфортно. Костюм оказался очень удобным.

Киркоров потерял дал речи, узнав, что под маской Пингвина была Азиза

– Я сама выбрала этот образ, потому что помню с детства мультик о пингвине, - говорит звезда. – Всегда смотрела его и плакала. Там пингвину вместе яйца подсунули камень, и он всю жизнь его высиживал.

Напомним, что Азиза на шоу «Маска» показала четыре номера. Ее уход оказался самым обсуждаемым за два сезона проекта. Зрители разделились на два лагеря: одни уверяют, что звезду рассекретили незаслуженно, так как на проекте есть более слабые маски. Другие критикуют Азизу за то, что она не могла сдержать слез и покинула сцену, оставив их без финального номера (впервые за всю историю шоу! – Прим. Sobesednik.ru). Сама певица уверяет, что петь напоследок ее никто не просил...