"Я бы оставила Пригожина в "Маске": Азиза вступилась за изгнанного мужа Валерии

Певица Азиза пристально следит за шоу «Маска» на НТВ. Артистка смотрит каждый новый выпуск программы. Видела она и последний эфир, в котором шоу покинул Иосиф Пригожин. Выяснилось, что он скрывался в костюме Ананаса.

– Я даже и предположить не могла, что под Ананасом скрывается Иосиф Пригожин, – рассказывает звезда. – Мне он очень понравился. Ананас всегда исполнял свои песни с душой. Это его отличало от некоторых других участников.

После участия в шоу «Маска» зрители стали активно предлагать Пригожину начать сольную карьеру. Мол, он бы смотрелся на сцене ничуть не хуже сегодняшних исполнителей.

– Лично я считаю, что Пригожин поет лучше многих нынешних артистов, – заявляет звезда.

Будь моя воля, я бы оставила его в этом проекте. Там и без Ананаса достаточно есть масок, которые можно убрать.

Азиза//фото: Global Look Press

С Пригожиным Азиза знакома давно. В свое время он являлся продюсером проекта «Ты-Суперстар», в котором исполнительница хита «Милый мой, твоя улыбка» одержала победу. После участия в проекте Пригожин предлагал Азизе подписать контракт, но тесного взаимодействия не получилось.

Что касается шоу «Маска», то участие Пригожина в проекте до последнего дня было под вопросом. Незадолго до старта проекта продюсер заболел коронавирусом. Но как только поправился, отправился на репетиции. Пригожин пояснил: он никак не мог подвести руководство «Маски», которое на него рассчитывало.