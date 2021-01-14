"Прощайте навсегда!": Азиза с новым возлюбленным уезжает из России

Певица Азиза недолго горевала после расставания с бывшим ухажером-стоматологом. В жизни звезды уже появился новый возлюбленный – симпатичный итальянец по имени Александро. Мужчина зовет певицу эмигрировать из страны!

С Александро звезда познакомилась четыре месяца назад: мужчина стал учеником творческой онлайн-студии, которую артистка открыла во время пандемии. А вскоре понял: он по уши втрескался в исполнительницу хита «Милый мой, твоя улыбка».

В конце года Александро приехал к Азизе в Россию для очного знакомства. У парочки – любовь-морковь. Они не расстаются ни на секунду, большую часть времени проводя в загородном доме Азизы.

– Александро настроен очень решительно, – рассказывает подруга Азизы, дизайнер Аника Керимова. – Он зовет Азизу навсегда покинуть Россию и переехать в солнечную Италию. Уверен: там им будет лучше. Говорит, что Азизе итальянский климат подходит больше. Все организационные вопросы обещает взять на себя.

Азиза на переезд согласна. Но просит подождать пару месяцев, пока она не закончит дела в России.

– Азиза к нам приезжала буквально на днях: она светится от счастья, у нее горят глаза, – продолжает Аника. – Такой счастливой давно ее не видела. Порадовалась за нее, конечно. Потому что она как никто другой заслуживает счастья. Видно, что она немного волнуется. Я у нее спросила: «Азиза, неужели ты собралась в Италию навсегда? А как же поклонники? Тебя же обожают миллионы людей в России». Она говорит: «Пока я хочу пожить для себя. Но поклонников бросать не собираюсь».

Корреспонденты Sobesednik.ru обратились к Азизе за комментариями.