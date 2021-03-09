"Это справедливо!" Азиза возвращается в "Маску" после громкого скандала

Вылет певицы Азизы из шоу «Маска» никого не оставил равнодушным. Поклонники переживают, что больше не смогут увидеть свою любимицу в популярном проекте. Впрочем, в «Маску» Азиза вернется уже в ближайшее время. Об этом рассказала ее подруга, звездный дизайнер Аника Керимова.

– Азиза все силы и всю душу вложила в этот проект, – говорит Аника. – Поэтому так расчувствовалась, когда с нее сняли маску. Она бриллиант нашей эстрады. Таких, как она, очень мало. И, конечно, ее уход – большая потеря для этого шоу. Ее Пингвин показал бы еще немало ярких номеров. Да, Азиза сильно расстроилась: она не ожидала, что для нее все закончится так быстро.

Керимова не понимает, почему вокруг Азизы поднялась такая волна хейта. Аника считает: артистка в финале программы вести себя иначе не могла.

– На ее месте мог бы быть любой артист, – считает Аника. – Я считаю, что Азизу нужно поддержать, а не гнобить.

То, что происходит сейчас, просто бесчеловечно. У каждого человека есть право на слезы и эмоции.

Я рада, что есть много людей, которые поддерживают Азизу и считают также: «Маска» без нее многое потеряла. Даже для Филиппа Киркорова, которого я очень уважаю, ее уход стал потрясением. Он понимал: в «Маске» Азиза не сказала своего последнего слова.

Между тем, по словам Аники, зрители еще увидят певицу в проекте. Как выяснилось, артистка выйдет на сцену «Маски» в образе Пингвина уже в ближайшее время.

Аника Керимова и Азиза//фото: Global Look Press

– Азиза будет принимать участие в финальным съемках проекта, – говорит Аника. – Они состоятся через несколько недель. Поэтому всем, кто переживает из-за ухода Азизы, советую не расстраиваться. В «Маске» вы ее еще увидите. И это справедливо! Более того, ее Пингвин может одержать победу, если зрители отдадут свои голоса за него...