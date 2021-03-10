"Азиза стала жертвой мести!": Гоген рассказал, почему певицу выгнали из шоу "Маска"

Скандальный уход певицы Азизы из «Маски» серьезно сказался на имидже проекта. Поклонники звезды уверены: певицу попросили на выход намеренно. Ведь ее Пингвин был одним из самых сильных образов нынешнего сезона. Эпатажный шоумен Гоген Солнцев также болел за Азизу. В разговоре с Sobesednik.ru он не исключил, что ее попросили из проекта не просто так.

– Я видел, как Азиза лихо отплясывала под песню «Ах, мамочка!» и был восхищен ею, – говорит артист. – Ее Пингвин был настоящим украшением проекта. То, как с ней поступили, – очень несправедливо.

Гоген Солнцев // Фото: Instagram

– Мы с Азизой часто пересекались на светских раутах и я ей неоднократно признавался в любви, – продолжает Гоген. – В самые тяжелые моменты меня спасает она: я включаю ее песни и забываюсь о проблемах. Когда мы с Катей ссоримся, я всегда слушаю «Умереть хочу от поцелуя». Старуха даже ревнует меня к Азизе. Хотя мы с ней знакомы шапочно. Но Катя считает: если мы с Азизой встретимся и поговорим по душам, я ее брошу.

Солнцев уверен: в «Маске» Азизе было сложно раскрыться. Потому что в образе Пингвина сложно передать бешеный темперамент.

– Ходит слушок, что Азиза стала жертвой мести, – продолжает Гоген. – Многие ей не могут простить талант и красоту. Поэтому и выбыла она из «Маски» очень быстро. Филипп мог бы, конечно, за Азизу заступиться и не дать в обиду, но он, к сожалению, в костюме Пингвина ее не распознал. И тем самым лишил нас, зрителей, ярких номеров в ее исполнении.