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Победитель первой "Маски" Анатолий Цой "рассекретил" Лободу под маской Змеи

Культура и ТВ
19:37, 08 апреля 2021

Победитель первой "Маски" Анатолий Цой "рассекретил" Лободу под маской Змеи
Фото: скриншот эфира НТВ
Фото: скриншот эфира НТВ

Победитель первого сезона шоу «Маска» на НТВ Анатолий Цой признался Sobesednik.ru, кто является его фаворитами во втором сезоне популярного шоу.

Марина Кравец покинула «Маску» две недели назад, однако поклонники Солнца все еще обсуждают уход любимого героя проекта. Среди поклонников Кравец – музыкант и победитель первого сезона проекта Анатолий Цой.

– Я болел за Солнце и был уверен, что это Кравец изначально, но, к сожалению, она выбыла, – сетует в разговоре с Sobesednik.ru Цой. – Это все-таки шоу, здесь важную роль играет и везение. Но думаю, что Марину можно было еще немного попридержать, она очень талантливая, ей было, что еще показать.

Теперь буду болеть за Змею, – признался нам Анатолий Цой. – Думаю, под этой маской скрывается Светлана Лобода.

Светлана Лобода и предcедатель жюри "Маски" Филипп Киркоров//фото: Global Look Press

Версия Анатолия Цоя совпадает с одним из вариантов членов жюри второго сезона «Маски»: судьи предполагают, что под маской Змеи может скрываться Екатерина Варнава, Юлия Паршута или Светлана Лобода. Возможно, Змея-Лобода и станет победительницей второй «Маски».

Что касается Анатолия Цоя, то он хорошо помнит, кому обязан своей победой в первом сезоне шоу.

Анатолий Цой//фото: Instagram

– В последний момент, когда нас осталось трое, я засомневался. У меня закралось ощущение, что победит все-таки Лариса Александровна, ее все сразу отгадали, ведь она дива, богиня нашей сцены. Я бы даже не расстроился, если бы победила Лариса Долина, но судьи и она сама решили дать дорогу молодым, чему я несказанно рад. «Маска» преумножила мою популярность, это был прекрасный старт моего сольного проекта.

Теги: #Знаменитости #НТВ #вмаскешоу #Лобода #Цой #новости звезд

Рубрика: Культура и ТВ

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Фото: скриншот эфира НТВ

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