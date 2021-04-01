Светлана Лобода перенесла концерт в Одинцово из-за положительного теста на ковид

Столичный оперштаб поделился экстренной новостью: коронавирусом заболела поп-исполнительница Светлана Лобода.

Сама певица в Instagram подтвердила, что ее тест на COVID-19 показал положительный результат и она вынуждена перенести концерт в городе Одинцово на 16 апреля. Первые симптомы звезда ощутила еще пять дней назад. Тогда СМИ писали, что певицу доставили в Боткинскую больницу с болью в пояснице.

«К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших», — пишет Лобода в инста-аккаунте.