"Киркоров выгнал Кравец по блату!": на шоу "Маска" разразился новый скандал

Тимур Родригез прокомментировал решение Филиппа Киркорова оставить в шоу Единорога.

Последний выпуск шоу «Маска» вызвал шквал негатива у поклонников проекта телеканала НТВ. То, что жюри решило выгнать Солнце в лице Марины Кравец, в буквальном смысле разозлило зрителей.

Публика сочла, что члены жюри голосовали нечестно: Филипп Киркоров оставил Единорога из-за дочери, которая оказалась поклонницей этого персонажа. «Ну не плачь, пожалуйста!» – обратившись к своей наследнице, напуганной возможным уходом Единорога, сказал Филипп.

«Выгнали Кравец по блату!» – возмущаются зрители.

Впрочем, есть и те, кто считает, что нет повода осуждать судей проекта. Люди уверены: Киркоров просто не смог выгнать из проекта любимого персонажа Аллы-Виктории и в последний момент, увидев глаза своего ребёнка, изменил решение в пользу спасения Единорога. Какой любящий родитель смог бы поступить иначе?

Своим мнением об этом с нами поделился член жюри проекта, музыкант и телеведущий Тимур Родригез.

– Как вы отреагировали на уход Солнца?

– Только ленивый не заметил на моем лице печати глубочайшего разочарования. Естественно, я хотел бы, чтобы Марина продолжала участие в шоу, она этого достойна, ее номера были прекрасны! Она получила рекордное количество комплиментов, они лились нескончаемым потоком, ведь она очень сильная вокалистка. Сначала я думал, что Солнце – это Maruv. А когда понял, что это Кравец, каждый выпуск ждал ее выхода, надеялся увидеть ее без маски гораздо позже.

Тимур Родригез

– Поклонники шоу буквально взбешены тем, как выбирали маску на выбывание Филипп Бедросович и Регина, которая кинула монетку. Что бы вы ответили фанатам?

– Взбешённых поклонников я очень хорошо понимаю. Отвечать им не буду, потому что они раздосадованы не моим поведением.