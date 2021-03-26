"Мы не диктуем жюри, как голосовать": продюсер "Маски" раскрыла секреты шоу

На НТВ продолжается популярный проект «Маска».

Генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева в разгар второго сезона телешоу поговорила с нашим корреспондентом о штрафных санкциях за неразглашение, обиде Азизы, мыслях о замене Пригожина, а также объяснила свое отношение к сплетням, которые витают вокруг популярного проекта.

– В новом сезоне, что не герой, то звезда. Как подбирали артистов?

– Первый сезон прошел очень хорошо, поэтому второй является для нас вызовом самим себе, так как должен быть еще лучше по всем параметрам. Мы хорошо поработали над тем, чтобы новые герои максимально удивили поклонников шоу и членов жюри, поразили зрителей как звездностью, так и своим авторитетом.

– Кто из снявших маску оказался самым обсуждаемым?

– Мне кажется, что Иосиф Пригожин.

Юлия Сумачева // фото: "ВайТ Медиа"

– Думала, вы Бузову назовете...

– Бузова очень популярна и, конечно, после последнего выпуска было много обсуждений нашего проекта и в СМИ, и в соцсетях. Однако по резонансу я бы выделила Пригожина. Сколько было звонков, обсуждений: он или не он выступал в действительности, а как все это происходило на фоне его болезни и так далее.

– Когда Иосиф Игоревич сообщил вам о том, что заболел коронавирусом, был ли у вас план В?

– Когда он сообщил нам о своей болезни, мы сразу подумали о его замене. Очень хотелось иметь план В, ведь важно было понимать, как герой будет выглядеть в костюме. Иосиф Пригожин просил этого не делать, максимально убеждал: «Я вас не подведу». Мы постоянно были на связи. В конце концов, он нас не подвел.

Помню, записал мне голосовое сообщение: «Ты почему не сказала, что студия на третьем этаже, а лифта нет?» Ему было крайне тяжело принимать участие в проекте.

– Станислав Садальский показал у себя на странице фото Ананаса в первом выпуске и в момент снятия маски с намеком, что под масками выступают другие люди. Что вы об этом думаете?

– Если Садальскому хочется «хайпа», это его дело. На самом деле, мы уже не раз обсуждали, и вам это говорил Пригожин – за время проекта он поправился более, чем на десять килограммов, приехал на проект он сильно похудевшим из-за болезни.

Здесь такой момент: либо мы делаем самое лучшее шоу страны и отвечаем за это, либо слушаем Садальского – я выбираю первый вариант.

Я на это заявление никак не отреагировала, наоборот, приятно, что все смотрят шоу, критикуют, что- то предлагают, активно пиарят наш проект. Спасибо большое всем, и Садальскому в том числе.

– Азиза была очень расстроена из-за своего ухода, она была обижена на всех и вся. Вы как-то решили с ней вопрос?

– Не могу сказать, что была какая-то обида. Сразу после окончания съемки мы поговорили за кулисами, обсудили все моменты – между нами обид точно нет. Случилось то, что случилось.

Она очень хотела пройти дальше, переживала за шоу с самого начала, мы не раз обсуждали, что она хочет пройти до конца. Ее эмоции показали, как участники на самом деле переживают.

– Как в проект вписался Ревва после ухода Мартиросяна?

– Когда была первая съемка, Саша весь эфир что-то записывал себе на бумаге, и потом мне говорит: «Этот сезон закончится на втором выпуске, я всех угадал». Я посмеялась и попросила сохранить его бумагу до конца сезона. Уже во втором выпуске: «Я больше ничего не понимаю, кто, где, что происходит».

Я думаю, он хорошо вписался, зрителям нравится следить за его реакциями. Мы, конечно, все очень любим Гарика, но и Сашу полюбили.

– В сети говорят, что Бузову можно было сразу узнать, а дотянули до половины проекта, как это было с Долиной. Якобы на каждого артиста свое количество выпусков…

– А как это регулировать?

Вы думаете, мы зрителям и членам жюри говорим, как голосовать? Все решения членов жюри – это их решения.

А по поводу Бузовой – сложно судить... Очевидно было, что под маской она или нет? Я не видела таких предположений в сети, зато после того, как она сняла маску, многие начали писать, что сразу же узнали ее голос.

– И все-таки, как вы решаете вопрос с конфиденциальностью? Ведь есть же, как минимум, массовка?

– После первой съемки второго сезона мы заметили, что перед эфиром люди стали выкладывать видео со съемок в сеть, писать, кто будет в номинации, их не пугают даже штрафные санкции. Поэтому в то время, когда герой снимает маску, в самый последний момент, зрители выходят из зала. Мы заключаем с каждым зрителем в студии договор о неразглашении, штраф за нарушение договора – миллион рублей. У сотрудников съемочной группы больше – до трех миллионов рублей. У участников же сумма штрафа разнится в зависимости от героя, но скажу так: вплоть до десяти миллионов рублей.