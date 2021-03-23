Кто есть кто в шоу "Маска": список участников второго сезона слили в Сеть

Вокруг популярного шоу НТВ «Маска» разразился новый скандал. В статье о телепроекте в «Википедии» вдруг «объявились» имена всех оставшихся участников.

Так, если верить источнику, в костюме Белого орла выступает рэпер Тимати. Под маской Единорога якобы прячется певица Ирина Дубцова. Ламой стал резидент Comedy Club Гарик Мартиросян, Носорогом – солист группы «Челси» Арсений Бородин, а Змеей – певица Юлия Паршута.

Роль Крокодила, как сообщалось, досталась телеведущему Оскару Кучере. Также в передаче якобы участвуют телеведущий Сергей Минаев (Неваляшка), исполнитель Иван Дорн (Заяц), актриса Елена Терлеева (Солнце).

В итоге информацию, так и не подтвержденную каналом НТВ, довольно быстро удалили из Сети, но выбросить ее из голов многомиллионной армии фанатов программы уже было нереально, поэтому началось живое обсуждение правдивости данных.

«Ой, да помните, в том сезоне тоже вроде как всех назвали, а оказалось, что 50% неправда!» – отметил один из комментаторов.

«По-любому, это продюсеры программы специально делают, чтобы разогреть публику, которая следит за вторым сезоном», – увидел «заговор» фанат программы.

«В Белом орле – Сергей Писаренко из команды КВН «Уездный город», в Солнце - Диана Гурцкая. Это мои личные выводы и наблюдения. Про остальных – загадка», – озвучивает новые версии дама в возрасте.

«Какой Минаев?! Уже все давно вычислили, что Неваляшка – это Гальцев, даже его товарищ Юрий Стоянов других вариантов не видит», – вновь указывает на фейк мужчина.

«Крокодил крутой! Но он молодой, спортивный и горячий. При всем уважении к Оскару Кучере, но это уже не про него. Кучера уже не в состоянии так отплясывать», – нашлась поклонница и у «энерджайзера» Крокодила.

«Не знаю, как по остальным, но в Единороге точно Дубцова! Так что, может быть, и не фейк», – создает напоследок интригу еще один фанат шоу.

Напомним: именно во втором сезоне шоу «Маска» случился самый громкий скандал за всю историю программы, когда выяснилось, что под маской Пингвина скрывалась Азиза. Певица была настолько шокирована решением председателя жюри Филиппа Киркорова проститься с ее персонажем, что расплакалась прямо на сцене и покинула проект, не простившись ни с судьями, ни со зрителями.