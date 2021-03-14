"Маска" – это пытка!" Стоянов в образе Банана испытал проблемы с дыханием

Новый выпуск «Маски» на сей раз закончился без слез. Члены жюри решили расстаться с Бананом. Они ожидали увидеть перед собой Александра Буйнова. Каково же было удивление Филиппа Киркорова, Валерии и других, когда выяснилось, что Бананом оказался знаменитый Юрий Стоянов.

Участвовать в проекте Юрий Стоянов согласился сразу. Говорит, что было интересно попробовать себя в новом амплуа. Впрочем, на проекте ему пришлось столкнуться с серьезными сложностями. Выступать в образе Банана легендарному актеру было крайне неудобно. ​

– Ужасно просто, – рассказал актер. – В самом костюме – нормально. А вот маска – очень тяжелая. Там еще рот находился на уровне моих глаз. Через​ несколько минут уже становится тяжело. Это пытка! Получается, ты дышишь своей углекислотой. Серьезное испытание! Но прелесть в том, что ты маску снимаешь. «Маску» я сравниваю с детской игрой «Прятки».

Артист признался, что совершенно не расстроился, когда члены жюри попросили его снять маску. Стоянов обрадовался и спел на «бис» свою финальную песню. А после признался: Буйнову он подражал намеренно, чтобы запутать членов жюри.

В ближайшее время читайте на нашем сайте большое интервью с артистом, в котором он откровенно рассказал о своем участии в «Маске», подражании Буйнову и эмоциональном уходе из проекта певицы Азизы.