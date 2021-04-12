Три торта, платье за 200 тысяч и песни до утра: как прошла помолвка Азизы. Фото

3 месяца назад певица Азиза объявила о переменах в личной жизни. Ее воздыхатель – итальянец по имени Александро – оказался не из робкого десятка и сделал ей предложение руки и сердца прямо в студии «Пусть говорят». На днях певица наконец-то ответила ему согласием.

О том, как прошла помолвка Азизы, – в материале Sobesednik.ru.

Помолвку Азиза совместила с празднованием собственного дня рождения. По этому случаю звезда устроила большой сольный концерт. На сцену Азиза вышла в приподнятом настроении.

Фото: автора

– Хочу выразить благодарность, что вы оставили свое дела и приехали ко мне со всех уголков страны, – начала Азиза.

Артистка призналась, что поздравления получает с самого утра. Ей подарили деньги, драгоценности и даже платье из камней Сваровски за 200 тысяч рублей, в котором она вышла на сцену.

Фото: автора

– Мне тут сегодня позвонил бывший, – поделилась артистка. – Говорит: «Азиза, подарок переведу на карточку. Но он не большой». Я даже расстроилась. А он продолжил: «Переведу ровно столько, сколько тебе лет исполнилось». Я подумала: «Какой же умный: недаром финансовую академию закончил!» В тот момент проскочила мысль: «Может, зря я его в бывшие так быстро записала?»

Александро, который прилетел на концерт из Италии, знает, что Азиза пользуется большой популярностью у мужчин. Поэтому в разгар выступления понял: ждать больше нельзя. И потребовал от звезды ответа, станет ли она его женой.

– За три месяца разве можно что-то решить? Вы вообще понимаете, подо что вы подписываетесь? – удивилась Азиза. А после поинтересовалась у зрителей: «Что вы думаете?»

Фото: автора

Зрители дружно ответили «Да!» Азиза растаяла.

– Пора заканчивать с холостяцкой жизнью, – заявила звезда. – Кто не рискует, тот не Азиза. Я говорю «Да».

Столь эмоциональный момент Александро и Азиза обмыли бокалом шампанского, выпив на брудершафт прямо на сцене. Зрители искупали влюбленную пару в овациях. После чего Александро запел: оказалось, у него прекрасные вокальные данные. Азиза не сводила с него глаз.

Фото: автора

В конце выступления Азиза и сама устроила зрителям подарок: в зал вынесли три праздничных торта. Два из них изготовила ее сестра специально для мероприятия.

– Я счастливая женщина, потому что у меня есть вы – мои поклонники, – заявила артистка. – А теперь и Александро.

Закончилась помолвка Азиза хитами итальянской эстрады. Под неувядающие шлягеры зрители танцевали едва ли не до утра.