"Скажи мне нежные слова": Азизу после скандала в "Маске" застукали в объятьях молодого итальянца

Певица Азиза, кажется, отошла от шока, полученного во время съемок шоу «Маска». Напомним, когда члены жюри попросили Пингвина, в образе которого выступала поп-дива, снять маску, артистка не могла сдержать слез и разрыдалась прямо на сцене. Прослезился и Филипп Киркоров, который не ожидал, что Пингвин окажется Азизой, в которую он тридцать лет назад был страстно влюблен и предлагал жениться.

Впрочем, судя по всему, из-за поражения в «Маске» горевала артистка недолго. На днях звезду заметили за кулисами концертного зала. Азиза светилась от счастья и, не стесняясь, обнималась своим женихом – итальянцем по имени Алессандро. В январе мужчина сделал певице предложение руки и сердца в студии программы «Пусть говорят». А сейчас вновь прилетел в Москву – на помолвку.

– Я ответила согласием: помолвка пройдет уже в самое ближайшее время, – ответила певица и поспешила на сцену.

Зрители встретили Азизу очень тепло. Многие из них настолько были вдохновлены бешеным темпераментом артистки, что вскочили со своих мест и стали танцевать. А другие прямо во время песни стали с Азизой фотографироваться. Певица не отказывала никому. В этот вечер она представила две новинки. Особенно проникновенно Азиза исполняла песню «Скажи мне нежные слова», то и дело посматривая на своего молодого возлюбленного.

– Живите счастливо! Живите долго: без потерь и разочарований. Живите в любви! Мечтайте, – пожелала певица и поспешила за кулисы, где ее уже поджидал горячий итальянец.