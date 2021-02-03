"Чао, любимая!" Жених оставил Азизу после съемок в "Пусть говорят"

Певица Азиза представила своего жениха – итальянца по имени Александро. В студии «Пусть говорят» мужчина сделал легендарной певице предложение руки и сердца. Выпуск шоу с участием Азизы оказался одним из самых рейтинговых: зрителям было интересно узнать, кто претендует на сердце знаменитости. Впрочем, как выяснилось, после «Пусть говорят» певица осталась одна.

– Да, Александро уже уехал обратно в Италию, – рассказала певица. – 30 января улетел. Я в аэропорт не поехала. Не люблю расставания. Но, конечно, я уже по нему скучаю.

Звезда уверяет: несмотря на внушительное расстояние, в их отношениях с Александро все прекрасно.

Александро прилетел из Италии, чтобы отметить с Азизой Новый год и Рождество // фото: стоп-кадр YouTube

– Слава Богу, что на дворе – 21 век, у нас есть возможность общения в онлайне, – продолжает звезда. – Александро каждый день сочиняет мне стихи и песни. Раньше парни пели девушкам серенады под окнами, а Александро делает это по интернету. Он не профессиональный композитор и поэт, но песни у него получаются лучше, чем у любого профессионала. Потому что они идут от его сердца и души, переполняемые чувствами ко мне.

А вот на предложение руки и сердца, которое она получила в студии Дмитрия Борисова, Азиза согласием пока не ответила.

Предложив выйти за него замуж, Александро подарил Азизе эксклюзивное кольцо // фото: стоп-кадр YouTube

– Я даже не ожидала, что он решится на такой шаг, – признается артистка. – Оказывается, когда Александро узнал, что нас приглашают на телевидение, где про меня будет огромная передача, обратился к ювелиру Андрею Фоменко. И по собственному дизайну заказал потрясающей красоты кольцо. В студии мне его рассмотреть не удалось, но когда мы уже приехали домой, я это сделала. Там выгравировано мое имя! Меня это очень тронуло. Человек не просто пошел и купил кольцо в магазине, а обратился к мастеру, продумал дизайн! Я, конечно, счастлива, как любая нормальная женщина.