Пошёл вон! Азиза отменила свадьбу после коварной измены Давида Григоряна

Певица в ужасе от предательства своего жениха, который обманул ее накануне бракосочетания.

Напомним, что на днях возлюбленного суперзвезды – бизнесмена Давида Григоряна, застукали в обществе участницы «Дома-2» Яны Шафеевой, с которой тот активно флиртовал. Азиза до сих пор находится в шоке от неверности Григоряна. Об этом Sobesednik.ru сообщила подруга легендарной певицы, известный дизайнер Аника Керимова, которая занимается пошивом ее уже ставшего знаменитым свадебного платья стоимостью 11 млн рублей.

– Я только что разговаривала с Азизой. Она, конечно, очень расстроена! – рассказывает в интервью Sobesednik.ru Аника. – Сказала, что нужно приостановить пошив платья. Я, конечно, в растерянности, потому что наряд уже почти готов. Осталось доделать лишь небольшие детали. Что делать с такой роскошью, ума не приложу.

Это же не платье, а настоящее произведение искусства со съемным шлейфом, украшенным 60 килограммами кристаллов Сваровски! Но Азиза сказала, что выходить замуж за Давида не намерена. Она поставила точку в отношениях с ним.

«Я живу как на пороховой бочке! Каждый день получаю новости! У меня даже начались панические атаки. Для чего мне это надо? Я хочу спокойной жизни, а с ним я словно на вулкане», – сказала мне артистка.

По словам Аники, после известия об измене Григоряна Азиза вернулась в Москву из Санкт-Петербурга, где гастролировала. Сейчас певица находится в кругу родных и близких: сестры Гульнары и племянника Тимура.

– Давид ей звонит, хочет поговорить, но Азиза не намерена выяснять с ним отношения, – делится дизайнер. – Она женщина сильная! «Аника, я так хотела счастья. Я хотела лишь любить и быть любимой!» – сказала она мне. Я ей посоветовала относиться ко всему философски.

Сегодня она приедет к нам в Дом моды – устроим ей шопинг-терапию. Я уже подобрала для нее несколько ярких костюмов: желтого и абрикосового цветов. Сейчас ей нужны яркие расцветки в одежде. Грустить ни в коем случае нельзя. Она нужна миллионам поклонников, которые обожают ее творчество.