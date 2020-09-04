"Платье за 11 миллионов и 50 кг черной икры": стали известны детали роскошной свадьба Азизы

Певица Азиза заканчивает последние приготовления к свадьбе. В конце сентября артистка выходит замуж за столичного бизнесмена Давида Григоряна. Торжество обещает поразить размахом. По самым скромным подсчетам на организацию праздника уйдет не менее двадцати миллионов рублей.

С бизнесменом Давидом Григоряном Азиза познакомилась несколько месяцев назад. Мужчина сразу покорил сердце восточной красавицы. Поэтому, когда он предложил ей руку и сердце, она ответила согласием.

Роскошное свадебное платье Азизе шьет известный дизайнер Аника Керимова, в наряде которой совсем недавно выходила замуж светская львица Лена Ленина. На днях Азиза побывала на примерке своего подвенечного наряда и внесла некоторые коррективы.

– Изначально при пошиве платья мы планировали использовать семнадцать килограммов камней Сваровски, – пояснила Аника. – Но Азизе этого показалось недостаточно. На последней примерке она попросила еще добавить камней. Конечно, мы учли ее пожелания. В среднем на платье уйдет около шестидесяти килограммов драгоценных камней. Платье Азизы – это не совсем классический наряд, это настоящее произведение искусства, аналогов которого не существует в мире. Это будет комбинезон с длинным съемным шлейфом, усыпанным камнями Сваровски. Такие сложные заказы мы выполняем не так часто. Но ради Азизы наши мастера трудятся и днем, и ночью. Певица, когда приходила на примерку, так и сказала: «Девочки, я должна быть лучшей невестой на свете!» Я думаю, что ее платье занесут в Книгу Рекордов Гиннеса. Аналогов не существует точно.

По нашим данным, роскошное платье обойдется Азизе в одиннадцать миллионов рублей. Но артистка не экономит. Исполнительница суперхита «Милый мой, твоя улыбка» считает, что ее торжество должно пройти на высшем уровне.

Отмечать столь значимое событие певица планирует в Подмосковье. По нашей информации, Азиза с женихом уже забронировала роскошную загородную резиденцию. За это удовольствие звезда выложит еще три миллиона рублей. На свадьбу Азиза пригласила около 600 гостей. Среди приглашенных – звезды эстрады, политики, именитые спортсмены. Азиза славится своей хлебосольностью, поэтому на угощениях не экономит. В окружении артистки рассказали, что она уже заказала для торжества 50 килограммов черной икры.

Кстати, в распоряжении Sobesednik.ru оказалось праздничное меню грядущей свадьбы Азизы. Там будут преобладать блюда восточной кухни: свадебный узбекский плов, манты, уйгурский лагман, татарский чак-чак, вак балиш (татарские пирожки с мясом, картофелем и луком – авт.), ханума. Большая часть блюд будет доставлена спецрейсом из Узбекистана.