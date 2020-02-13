Лена Ленина выходит замуж в платье за 10 миллионов

Писательница и предпринимательница Лена Ленина сегодня выходит замуж. Избранником дивы стал шеф-повар одного из столичных ресторанов.

Торжество обещает поразить своим небывалым размахом. Как стало известно корреспонденту Sobesednik.ru, перед гостями Лена Ленина появится в роскошном свадебном платье стоимостью 10 миллионов рублей.

Свадебное платье Лениной — настоящее произведение искусства. Его писательнице изготовила известный дизайнер Аника Керимова, у которой одеваются многие звезды, включая Наташу Королеву, Анастасию Волочкову, Жасмин, Леру Кудрявцеву и других.

— С Леной мы знакомы больше десяти лет, — говорит Аника. — Поэтому когда я узнала, что она выходит замуж, сразу сказала, что платье ей сошью сама. Ведь я знаю, что от наряда невесты в немалой степени зависит успех всего торжества. Лена попросила, чтобы платье было светлых тонов. «Я хочу быть самой красивой невестой на свете!» — сказала мне она.

Над платьем Лениной Аника трудилась целый месяц. Но результат того стоит: платье получилось по-настоящему роскошным.

— На него ушло более трехсот метров сетки, около ста метров шелка и французское кружево, — продолжает Аника. — Самое главное — цветы ручной работы с нашитым бисером и камнями Swarovski.

По самым скромным подсчетам, рыночная цена наряда Лениной — 10 миллионов рублей. Увидев платье, Ленина застыла от изумления.

— Платье получилось шикарным, — говорит Аника. — Когда на примерке Лена надела его, оно оказалось как влитое. Лена, правда, попросила немного прикрыть грудь, сделав платье более закрытым.

Оценят наряд Лениной уже сегодня главные звезды нашей страны. Отмечать торжество будут на широкую ногу в одном из столичных ресторанов. На свадьбу Лена уже пригласила многих знаменитостей: Ларису Долину, Азизу, Бари Алибасова, Гогена Солнцева, Прохора Шаляпина и других.

А вот самой Аники на торжестве не будет — она отдыхает с семьей в Испании.