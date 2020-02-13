"Свадьба с Любочкой будет роскошной!": Гоген Солнцев позвал Успенскую замуж

Гоген Солнцев признался Sobesednik.ru, что у него больше нет сил терпеть выходки старой жены Екатерины Терешкович. Шоумен не скрывает: он без ума от Любови Успенской и уже сделал ей предложение руки и сердца.

Гоген считает: только свадьба сможет отвлечь Любовь Залмановну от серьезных переживаний из-за проблем с дочерью. После скандала в программе «Звезды сошлись» Татьяна Плаксина оставила мать и уехала к отцу в США. Однако не прошло и пары дней, как дочь снова стала выдвигать матери новые требования.

Похоже, с появлением Гогена в жизни Успенской наконец может новь начаться белая полоса.

— Я никогда не скрывал, что мне уже давно нравится Любовь, — говорит Гоген. — Она роскошная женщина, которая сводит с ума миллионы мужчин. Мы с ней часто встречаемся на концертах, и я признаюсь ей в своих чувствах. Сейчас я хочу сделать официальное признание: «Любовь, выходи за меня замуж!» Вместе мы будем счастливы.

Пока выйти замуж за Гогена Успенская вряд ли сможет. Сейчас она находится в официальном в браке с Александром Плаксиным. Правда, певица уже заявила, что собирается разводиться, причем в самое ближайшее время.

— Наша свадьба должна быть роскошной, — говорит певец. — Честно говоря, я так устал от Кати! Она ведь тоже называет меня тираном. От нее я слышу такие же слова, как Любовь — от своей дочки! А ведь я, как и Успенская [свою дочь], всегда старался спасать Катю от неприятностей. Они пила с бомжами в переходе, приводила в дом непонятных людей. У меня уже нет сил терпеть ее выходки. Думаю, с Любочкой мы найдем свое счастье. Быть может, еще и дуэтом споем.

О своем желании Гоген уже сообщил самой королеве шансона. Что ответит на предложение шоумена Любовь Успенская, читайте вскоре на Sobesednik.ru.