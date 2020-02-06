Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.

Татьяна Плаксина приняла решение съехать из роскошного особняка певицы. Она улетела в Америку: там дочь звезды будет жить вместе с отцом.

Любовь Успенская рассказала, как она отпустила Татьяну:

— Да, она больше не живет в России. Она приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: «Пожалуйста, уезжай в Америку!» Оплатила билеты, она взяла сумму денег, которую НТВ дал ей за продажную информацию, и уехала к папе. Пусть они будут счастливы! Пусть она докажет, что хочет. Теперь у нее есть свобода полная. Она и была — это все вранье, что я ей запрещала делать то, что она хочет. Я хотела, чтобы выздоровела и доделала операции, которые для нее очень важны. Чтобы она вновь стала красивой девочкой, уверенной в себе. Из-за этого я ее держала возле себя. Теперь раз она может без меня всего добиться. Дай Бог, чтобы она действительно доказала, что во мне не нуждается. Я буду только счастлива!

Эксклюзивное интервью с певицей Любовью Успенской вскоре читайте на Sobesednik.ru.