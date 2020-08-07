Азизу сняли во время утех с новым возлюбленным в примерочной (фото)

Кадр: сериал «Чики»

Антон Долин: "Чики" – событие в этом проклятом году!
Фото: скриншот с видеозаписи во "ВКонтакте"

Экс-полковник ГРУ Квачков: Хабаровск – политический бумеранг лично Путину
Фото: Global Look Press

Работа на удаленке: как заставить работодателя оплатить электричество и интернет
Наталья Молчанова // Фото: Global Look Press

Наталья Молчанова: жизнь на вдохе
В центре внимания
Фото в статье: Global Look Press
Леонид Радзиховский: "Союзное государство России и Белоруссии – это фейк"
До Ефремова: Пьяные Никулин и Высоцкий таранили ГАИ, а Райкин на спор пересекал Тверскую
Почувствует даже президент: чем грозят Подмосковью мусоросжигательные заводы

Новости дня

07 августа, пятница

[13:31]Появился новый федеральный проект для помощи назависимым кандадатам
[13:23]Кабмин дозволил закупать средства от лейкоза и лимфомы за рубежом за счет ОМС
[13:08]В Беларуси задержали главу штаба одного из кандидатов в президенты
[12:22]ФОМ зафиксировал падение доверия Путину и снижение оценки его деятельности
[11:53]В автоаптечке изменят размеры бинтов и добавят маски с перчатками
[11:22]ОНФ: Из-за золотодобытчиков могут исчезнуть последние 20 амурских тигров
[11:13]"Преступный проект": Глава ЦИК Беларуси запретила собирать фотографии бюллетеней
[10:28]"Сидел за кусок пластмассы": Активистов с куклой Путина хотят отправить в колонию
[09:58]Хабаровские депутаты потребовали разобраться в изъятии всей почты Фургала
[09:28]С Абызова требуют 32 млрд. Следствие: он 6 лет занимался бизнесом на госслужбе
[09:08]"Ангел пришел": Схимонах Сергей – о смерти 15-летней девочки в его монастыре
[08:30]Певцы не споют Лукашенко, США заинтересовались Коломойским. Главное к 7 августа

06 августа, четверг

[17:19]Суд назначил фигурантам "Нового величия" условные и реальные сроки
[16:14]Лукашенко утверждает, что ему "подкинули" коронавирус
[15:53]В трех городах Беларуси отменили митинг в поддержку Светланы Тихановской
[15:37]Неонатологов в 15 регионах научат беречь собственное психологическое здоровье
[14:53]На критиковавшего жилье новоуренгойца завели дело из-за антисемитизма
[14:08]Руководитель избирательного штаба Тихановской была задержана для беседы
[13:24]В Башкирии задержаны активисты, выступавшие против вырубки леса
[12:13]У суда, где вынесут приговоры по делу "Нового величия", задержали перформансиста
[11:43]Следствие: Сафронов для передачи данных использовал пароли из книги про Ельцина
[10:45]На Амуре ковидного пациента, пытавшегося сбежать из больницы, осудили на 8 месяцев
[09:56]Полиция не предприняла мер после сообщения о захвате помещения ОНК в Москве
[09:05]Facebook удалил нтервью Трампа о нечувствительности детей к ковиду
[08:10]ГТРК против журналистки и Госдеп против пропаганды РФ. Новости к утру 6 августа

05 августа, среда

[21:49]"Это очень опасное и ядовитое вещество": В РФ плывут новые 600 т ядерных отходов
[20:53]ФСБ пожаловалась на адвокатов Сафронова, не давших подписку о неразглашении
[20:07]Forbes: Наибольшим богатством в России обладает семья сенатора Совета Федерации
[19:16]В ЦК КПРФ призвали приравнять фальсификации на выборах к захвату власти
[18:43]Из-за взрыва в Бейруте без жилья остались 300 тысяч человек, пострадали 4 тысячи
[18:24]Патрушев обвинил Украину, Эстонию, Латвию и Литву в пропаганде нацистских идей
[17:19]Эко-активисты в Башкири обустроили палаточный лагерь против добычи известняка
[17:18]Задержан проректор МГУ. Его подозревают в выводе из страны миллиарда рублей
[16:23]Зеленский надеется, что задержанные Беларусью боевики будут переданы Украине
[16:21]В Пресненском суде завершилось шестичасовое заседание по делу Ефремова (видео)
[16:03]В открытом доступе появилась база из 157 реабилитационных центров
[15:56]Тихановская просит Меркель передать Лукашенко, что белорусы устали от диктатуры
[15:13]Капитан судна с селитрой, взорвавшейся в Бейруте: "Я писал каждый месяц Путину"
[14:56]Участнику протестов в Екатеринбурге заменили административный надзор на срок
[14:29]Еще два аэропорта в Москве смогут проверять пассажиров на антитела к ковиду

Фото: Global Look Press
Как выбрать ломбард, где вас не обманут: советы для тех, кто сдает вещи под залог
Фото: Global Look Press
Самые грибные места Москвы и Подмосковья в 2020 году назвал миколог
Фото: depositphotos
Рецепт дня: забористые и хрустящие малосольные огурцы
Фото в статье: пресс-служба телеканала СТС
Кокосовые сырки и творожные трубочки: молочные рецепты от Александра Бельковича
Фото: depositphotos
Опасность борщевика: беречься нужно блондинам с голубыми или зелеными глазами
Фото в статье: пресс-служба СТС
Форшмак, гратен и рулетики из лосося: ТОП-3 рыбных блюда от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
"Друзья на час" в Туле и "гламурный батюшка" в Твери: что обсуждали в Сети
На стыке технологий и креатива: видео-тренды Рунета
Фото в статье: соцсети
Грушевый штрудель, крем-брюле из миндаля и пирожки с абрикосом: топ-3 летних десерта
Фото: Global Look Press
Поправки в Ярославле и Волочкова в Дивееве: что обсуждали пользователи в блогах

Азизу сняли во время утех с новым возлюбленным в примерочной (фото)

Шоу-бизнес
12:58, 07 августа 2020

Азизу сняли во время утех с новым возлюбленным в примерочной (фото)
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Певица Азиза вовсю готовится к свадьбе со своим новым избранником – владельцем сети стоматологических клиник Давидом Григоряном. На днях влюбленные посетили Дом моды Аники Керимовой, где не могли сдержать своих чувств и предались страсти прямо на глазах посетителей.

Своего избранника Азиза тщательно скрывала. Рассекретила личность ухажера она лишь в студии программы «На самом деле». Звезда Востока решила проверить Давида Григоряна на детекторе лжи. Оказалось, что незадолго до прихода в студию Тимура Еремеева певице стала звонить некая девушка и уверять, что ждет от Давида ребенка. К счастью, детектор оказался на стороне Григоряна, подтвердив, что Азизе мужчина не изменяет.

– Свадьба будет 25 сентября, – объявил Давид в эфире Первого канала.

Сейчас влюбленные не могут надышаться друг другом. Вместе они появились и в столичном Доме моды Аники Керимовой. Знаменитый модельер уже давно работает с певицей.

– Азиза была в прекрасном настроении, – рассказывает Аника Керимова. – Конечно, у нее присутствует, как у любой женщины, некоторое волнение перед свадьбой. Мои сотрудники, конечно, ее успокоили. Шоппинг – отличная терапия.

Аника Керимова

В Доме Моды Азиза и Давид не могли скрыть своих чувств. Пока певица примеряла наряды, Григорян с нескрываемым интересом наблюдал за звездой. После примерки очередного брючного костюма Давид не смог сдержать эмоций. Он тут же подскочил к звезде и стал страстно ее целовать. Азиза совершенно не стеснялась присутствующих и предавалась страсти без зазрения совести.

– Видно, что Азиза сейчас счастлива, как никогда, – говорит Аника Керимова. – У нее светятся в глаза! Даже в одежде ее предпочтения изменились. Раньше она предпочитала более спокойные цвета. Сейчас же для нее в приоритете яркие расцветки. Это говорит о том, что в жизни певицы произошли позитивные изменения.

Кавалер у Азизы оказался щедрым: он оплатил все покупки звезды, а также заказал для нее роскошный брючный костюм из дорогой ткани, который пошьют в ближайшее время. Кроме того, сейчас Аника готовит для певицы свадебное платье, которое обещает стать настоящим произведением искусства.

– Азиза перед свадьбой заметно похудела, поэтому на ней любая модель будет смотреться роскошно, – продолжает Аника. – У нее красивые формы, которые нужно лишь правильно подчеркнуть. Платье мы не показываем, хотя Давид хотел посмотреть хотя бы глазком. Могу сказать, что Азиза выбрала очень яркую модель. Платье будет щедро усыпано камнями Сваровски. Уйдет не менее пяти килограммов.

Теги: #Азиза

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:

Лариса Гузеева // Фото: Instagram

Шоу-бизнес

"Идите… к Розе!" Гузеева взбесилась из-за откровений Сябитовой
Фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

Азизу сняли во время утех с новым возлюбленным в примерочной (фото)
Анастасия Спиридонова // Фото: личный архив

Шоу-бизнес

"Полный ужас": соседи натравили на звезду "Голоса" полицию
Политика
Леонид Гозман: Расходы на Путина будут расти. Обнуление – это бесконтрольность
Эксперт рассказал, кто победит, если между Россией и Белоруссией начнется война
Валерий Соловей: в Кремле Дегтярева характеризуют исключительно нецензурными словами 
Благословленные на продажу: какое авто покупают и продают служители РПЦ
Общество
Планировали революцию: Добровинский поделился новой версией ДТП с Ефремовым
Дмитрий Быков: Суд над Ефремовым, или Столкновение на Зоологической улице
В белорусском санатории, где задержали 33 россиян, до них отдыхали "оборонщики" из РФ
Евгений Бунимович: "В ЕГЭ по иностранному языку надо химичить. Причем чиновникам"
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В России есть два способа уцелеть при любых режимах. Первый – быть уникальным профессионалом, чьи умения могут пригодиться в оборонке. Второй – служить в карательных органах, но не следователем, а рядовым расстрельщиком. В первом случае твое имя даже после смерти будет окружено почетом, а во втором его просто никто не узнает

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Но даже если новые соглашения возникнут, они еще не означают мира. Война на Юго-Востоке Украины – это 13 000 трупов со всех сторон. Они не воскреснут. Эту рану можно исцелить лишь со сменой поколений. Отсюда мораль. Никогда не начинайте войну, если вы не знаете, чем и когда она закончится

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Нужно понимать, что один, пусть даже высокопоставленный зритель не может решать, что понравится остальным, а что нет. Сложно представить, чтобы министр культуры США собирал у себя в кабинете воротил Голливуда и указывал им, когда американцев надлежит радовать, а когда пугать. Минкульта там вообще нет, а делами этой сферы занимается МВД. Только не рассказывайте об этом Колокольцеву

Культура и ТВ
Тяжелобольного Гафта лишили заработка
Раскол "Современника": Гармаша винят в доносах, Хаматову хотят заменить Орбакайте
Мария Рыбакова ушла от вопроса о переходе на "Россию-1"
"Им нужно было растоптать меня": как скандальные ток-шоу калечат судьбы героев
Шоу-бизнес
Экс-супруга Кузьмина: Пугачева приворожила моего мужа
Филипп Киркоров: Дочь влюбилась в Плющенко-старшего!
Сергей Соседов о разводе Пелегеи и Телегина: Раз судятся, значит, есть что делить
Отар Кушанашвили: "Девушка рыжего "Иванушки" моложе его на световой цикл!"

Здоровье
Как не заболеть на море ротавирусом?
Семен Гальперин: "Утечка данных о болезнях пациентов – это проблема"
Обогащенное черникой питание помогает росту мышц у женщин
Коронавирус будут лечить таблетками от алкоголизма
Туризм
Турагенты испугались фейковой новости о вспышке коронавируса в Турции
Здравствуй, постковидный отпуск: куда можно улететь россиянам и сколько это стоит
Из турецких отелей исчезнет шведский стол: новые правила питания огорчат россиян
Эх, полетим: когда Россия вернется к привычной жизни с открытыми границами?
Авто
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Зачем МВД хочет повысить показатели смертности на дорогах? Отвечает Ольшанский
В России одной бедой меньше
Недвижимость
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Свежий номер
Фото: depositphotos
Депутаты дошли до Берлина. Кто из наших политиков готов сбежать в Германию?
Фото: Global Look Press
Александр Шестун: Путин и Лукашенко – последние диктаторы Европы
Global Look Press
Усиление мэр. Почему в Москве ужесточили масочный режим
Фото Полины Набоки
Монологи о шансоне. Часть 3: Михаил Бублик
Фото: Global Look Press
"Потеряла зачетку, дура". Как падчерица Сердюкова поступила в вуз без конкурса

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Григорий Заславский // фото в статье: АГН "Москва"
Ректор ГИТИСа:
В этом году вступительные сдавали с ножами, вилками и пистолетами
Юлия Михалкова // фото в статье: пресс-служба телеканала СТС
Юлия Михалкова:
На ТВ я принесу больше пользы, чем сидя в кресле на Охотном Ряду
Фото: Global Look Press
Последнее интервью художника Чижикова:
Мой мишка с боем прорывался на Олимпиаду
Фото: Андрей Струнин
Дмитрий Глуховский:
Соловьева нам вместо книг – и царь будет дальше спать спокойно
Global Look Press
Виктор Шендерович:
теперь они ищут пострадавших от моего либидо
Фото: Global Look Press
Азизу сняли во время утех с новым возлюбленным в примерочной (фото)
Фото: Андрей Струнин
"С середины сентября": Никас Сафронов назвал вероятные сроки второй волны ковида
Лариса Гузеева // Фото: Instagram
"Идите… к Розе!" Гузеева взбесилась из-за откровений Сябитовой
Анастасия Спиридонова // Фото: личный архив
"Полный ужас": соседи натравили на звезду "Голоса" полицию
Анна Калашникова // Фото: личный архив
"Ребенок страдает": Калашникова попросила Пелегаю прекратить дележку имущества
Фото в статье: РИА "Новости"
"Ваш билетик" уходит в прошлое
Фото: depositphotos
Чумовое жилье: на Ямале коренным жителям выдают сертификаты на чумы
Фото: depositphotos
Рецепт: Чтоб вам кисло было!
"Уничтожать овес бы не стали": На воронежском поле появились "следы НЛО"
Фото: Depositphotos
Рецепт: Лисички-сестрички
^