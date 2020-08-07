Азизу сняли во время утех с новым возлюбленным в примерочной (фото)

Певица Азиза вовсю готовится к свадьбе со своим новым избранником – владельцем сети стоматологических клиник Давидом Григоряном. На днях влюбленные посетили Дом моды Аники Керимовой, где не могли сдержать своих чувств и предались страсти прямо на глазах посетителей.

Своего избранника Азиза тщательно скрывала. Рассекретила личность ухажера она лишь в студии программы «На самом деле». Звезда Востока решила проверить Давида Григоряна на детекторе лжи. Оказалось, что незадолго до прихода в студию Тимура Еремеева певице стала звонить некая девушка и уверять, что ждет от Давида ребенка. К счастью, детектор оказался на стороне Григоряна, подтвердив, что Азизе мужчина не изменяет.

– Свадьба будет 25 сентября, – объявил Давид в эфире Первого канала.

Сейчас влюбленные не могут надышаться друг другом. Вместе они появились и в столичном Доме моды Аники Керимовой. Знаменитый модельер уже давно работает с певицей.

– Азиза была в прекрасном настроении, – рассказывает Аника Керимова. – Конечно, у нее присутствует, как у любой женщины, некоторое волнение перед свадьбой. Мои сотрудники, конечно, ее успокоили. Шоппинг – отличная терапия.

Аника Керимова

В Доме Моды Азиза и Давид не могли скрыть своих чувств. Пока певица примеряла наряды, Григорян с нескрываемым интересом наблюдал за звездой. После примерки очередного брючного костюма Давид не смог сдержать эмоций. Он тут же подскочил к звезде и стал страстно ее целовать. Азиза совершенно не стеснялась присутствующих и предавалась страсти без зазрения совести.

– Видно, что Азиза сейчас счастлива, как никогда, – говорит Аника Керимова. – У нее светятся в глаза! Даже в одежде ее предпочтения изменились. Раньше она предпочитала более спокойные цвета. Сейчас же для нее в приоритете яркие расцветки. Это говорит о том, что в жизни певицы произошли позитивные изменения.

Кавалер у Азизы оказался щедрым: он оплатил все покупки звезды, а также заказал для нее роскошный брючный костюм из дорогой ткани, который пошьют в ближайшее время. Кроме того, сейчас Аника готовит для певицы свадебное платье, которое обещает стать настоящим произведением искусства.

– Азиза перед свадьбой заметно похудела, поэтому на ней любая модель будет смотреться роскошно, – продолжает Аника. – У нее красивые формы, которые нужно лишь правильно подчеркнуть. Платье мы не показываем, хотя Давид хотел посмотреть хотя бы глазком. Могу сказать, что Азиза выбрала очень яркую модель. Платье будет щедро усыпано камнями Сваровски. Уйдет не менее пяти килограммов.