Азиза впервые рассекретила детали своей тайной свадьбы

Новость о том, что певица Азиза готовится к свадьбе, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Артистка уже заказала свадебный наряд. А в интервью Sobesednik.ru впервые рассказала, почему решила провести церемонию тайно.

О том, что победительница шоу «Точь-в-Точь» идет под венец, стало известно лишь сегодня, после того, как в сеть просочились снимки Азизы с примерки свадебного наряда. Надо отметить, что в нем звезда смотрится роскошно!

– Конечно, я не в восторге от того, что мои фотографии попали в интернет, – заявила нам Азиза. – Я долго хранила эту информацию в тайне. Об этом знали лишь мои сестры и племянник. Решила не делиться с общественностью своей радостью. Потому что уже много раз говорила о торжестве. И в результате все срывалось. Хотела рассказать уже по факту, после официальной регистрации. Ждать долго не придется, не волнуйтесь!

Наряд Азизе шьет модный дизайнер Аника Керимова, у которой одеваются многие звезды, включая Наташу Королеву, Анастасию Волочкову и Светлану Ходченкову.

По словам модельера, от традиционного платья Азиза решила отказаться. У нее будет свадебный комбинезон со съемной фатиновой юбкой, расшитой кружевом.

– Азиза несколько волнуется перед грядущим торжеством, – говорит Аника Керимова. – Просит все делать в ускоренные сроки. Как я поняла, торжество состоится уже в начале марта. Мы стараемся учитывать все ее пожелания. Предлагали ей расшить наряд стразами и драгоценными камнями. Но она отказалась.

Приблизительная стоимость свадебного наряда Азизы – 2 миллиона рублей. Но певица денег не жалеет. Ей уже хочется поскорее выйти замуж.

По информации Sobesednik.ru, супругом исполнительницы хита «Милый мой, твоя улыбка» станет бизнесмен из Санкт-Петербурга Александр Бродолин. Нежные отношения их связывают больше десяти лет. В 2012-м звезда уже собиралась за него замуж, но в результате торжество отложили. Сейчас свадьбу планируют сыграть в Санкт-Петербурге.