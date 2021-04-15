Телеведущая Екатерина Андреева обвинила вице-премьера Голикову во вранье про Турцию

Ведущая новостей «Первого канала» заявила, что вылететь в Россию из Турции ей помог Бог, а не родное правительство.

59-летняя Екатерина Андреева, которая в последние годы увлекается путешествиями, рассказала о трудностях с перелетами, сложившихся после отмены рейсов по маршруту Стамбул-Москва. На возмущение телеведущей обратил внимание Sobesednik.ru.

После ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что все туристы, находящиеся за границей, смогут без проблем вернуться домой.

«Мы их вывезем!» – сказала Голикова пару дней назад.

Однако на деле все оказалось не так просто, как на словах. В число тех, кому пришлось с приключениями выбираться из-за границы, оказалась ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева.

Она возвращалась домой из увлекательной поездки в Африку и рассказала, что буквально чудом смогла попасть на заветный рейс в Москву: «Это была спецоперация спецназа, но нам это удалось!»

– Голикова обещала, но обманула. Догузова сказала – но не правду, – написала Андреева в своем Instagram. – Нас никто не вывез. А вылет из Стамбула отменили после регистрации и выдачи посадочных на рейс. Но... мы не поверили этим дамочкам и сами все сделали.

Фото: Instagram

– Я не знаю, как россияне будут возвращаться, – посочувствовала соотечественникам ведущая «Первого канала». – Все эти сообщения о возврате туристов по своим билетам – ложь. И только счастливый случай и Бог помогли...

Фото: Instagram

Кстати говоря, в своем блоге Екатерина Андреева постоянно рекламирует отдых в России, уверяя, что в нашей стране огромное количество красивейших неизведанных мест. Так, недавно она побывала на Ямале, устроив роскошную фотосессию.

Похоже, скоро многим россиянам придется лично убедиться в ее словах, ведь купившим туры в Турцию уже предложили обменять их на поездки по России. Да и у тех, кто только планирует отпуск летом 2021 года, выбор будет небольшой...

Продолжит ли Екатерина Андреева и в телеэфире разоблачать пустые заверения чиновников о ситуации с нашими оставшимися в Турции туристами или станет по возвращении из отпуска озвучивать лишь официальную позицию, даже зная, что все не совсем так, покажет время. Если этот выпад против вице-премьера правительства Андреевой вообще простят…

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в Турции застрял еще один известный россиянин – политик Дмитрий Гудков: он с сарказмом поблагодарил Владимира Путина «за удачный отдых» и рассказал, что антиковидные меры в Турции соблюдаются в разы жестче, чем в России.