"Маразм крепчает": песню Манижи предложили проверить еще и в ФСБ

Истерия вокруг «Русской женщины», с которой Манижа… а вот теперь уже не факт, что поедет на Евровидение, набирает обороты.

После ряда заявлений крупнейших российских политиков, в частности, Валентины Матвиенко, о якобы негодной для Евровидения песне Манижи, которую выбрали зрители «Первого канала», Следственный комитет все-таки начал ее проверку. Но формальным поводом для решительных действий СК стал запрос издания «Ветеранские вести». Неизвестно, ждет ли Манижу успех на Евровидении в 2021 году и поедет ли она теперь туда вообще, но для малоизвестного СМИ, которое пожаловалось на певицу, звездный час уже точно настал.

На новость о том, что Следственный комитет проведет проверку «Русской женщины» на разжигание ненависти, отреагировал даже известный телеведущий Иван Ургант.

«Иду я мимо Следственного комитета, а там из окон играет Манижа. Думаю, что же это такое? А это ее песню проверяют…» – сострил Иван в своем шоу «Вечерний Ургант» на том же «Первом канале», в эфире которого и проводился отборочный тур на Евровидение.

В ходе монолога телеведущий объяснил, что другого выхода у Следственного комитета нет, и он должен провести проверку после запроса. И нашел в ней плюсы.

Манижа во время выступления на "Первом канале"//фото: скриншот

«Эта проверка на самом деле очень хорошая штука. Потому что сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на Евровидении исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней. Но на всякий случай, чтобы подстраховаться, я бы еще проверил песню в Роспотребнадзоре, Кадастровой палате, Рыбнадзоре и прогнал ее по базе ГИБДД», – сказал шоумен.

По поводу проверки песни аж самим Следственным комитетом шутит (а что остается делать здравомыслящим людям в этой абсурдной ситуации?!) не один Ургант. Россияне – зрители «Первого», поклонники Манижи и пользователи соцсетей, тоже активно обсуждают происходящее.

«Маразм крепчал. Достоевского начните проверять. Он столько всего понаписал. Работы хватит надолго», – обратился к Следственному комитету народный литературовед.

«Вот, а я сразу говорил, что в Роттердам надо послать Бузову!» – оставил комментарий единомышленник Филиппа Киркорова.

«А где вы там увидели неуважение к русским женщинам? Там воспевание их красоты и силы», – не понимает смысла происходящего фанат певицы.

«Надо ФСБ подключать, наверняка она в нижнем белье прячет удостоверение либерального агента Запада. У СК дел, что ли, нет более важных?!» – пройдя шуткой по лезвию ножа, читатель задает вполне резонный вопрос.

Отметим, что следом за новостью о Маниже Ургант в своей передаче прокомментировал и новость о том, что КНДР собирается бойкотировать Олимпиаду в Пекине. И, пожалуй, тут один из комментаторов пошутил даже лучше Ивана:

«Сборная КНДР не поедет на Олимпиаду-2021. Почему? А потому что Следственный комитет не успеет проверить их сборную в связи с большой загруженностью. А правительство КНДР не может себе позволить отправить на Олимпиаду непроверенных товарищей».