Манижей заинтересовались следователи

Предстоящая поездка Манижи на Евровидение – тема номер один в шоубизнесе. Деятели культуры сомневаются, что звезда может показать на конкурсе хороший результат. Есть такие, которые и вовсе настроены категорично. Из-за этого Манижей заинтересовался Следственный комитет России. Туда поступило обращение от журналистов газеты «Ветеранские вести», которые потребовали тщательно проверить Манижу. По их мнению, хит звезды возбуждает межнациональную вражду между русскими и выходцами из Средней Азии, а также евреями.

Теперь следователям предстоит разобраться, действительно ли песня оскорбляет достоинство русских женщин и нарушает национальное согласие в России. Следственный комитет России пообещал детально изучить вопрос уже в самое ближайшее время и вынести свой вердикт.

Между тем сама певица призналась, что не может спокойно готовиться к предстоящему конкурсу. Манижа пожаловалась на травлю, развернувшуюся вокруг ее имени. По словам звезды, в социальных сетях ее активно критикуют, не выбирая выражений. Людям не нравится ее песня, а также то, что у нее таджикские корни. Артистка призналась, что расстроилась до глубины души из-за негативных комментариев, и призвала людей быть более терпимыми. Пока призывы не помогли: Манижу продолжают активно травить в соцсетях.