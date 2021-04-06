Валерий Комиссаров бьётся об фонтан, что "Дом-2" без него не выживет

Телепродюсер раскритиковал перезапуск проекта с Ольгой Бузовой на канале «Ю».

Вместительный фонтан на две тысячи литров, из которого вместо воды будет литься шампанское, пообещал поставить у офиса телеканала «Ю» создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров, если шоу продержится в эфире этого канала хотя бы до 1 сентября.

Телепродюсер уверен, что шоу пошло не так сразу после того, как он перестал заниматься проектом. Каналу ТНТ он предлагал выкупить права на производство скандальной программы, но это предложение осталось без ответа.

– Всё, что они делали без меня, неминуемо и всегда проваливалось, – кипятится Комиссаров. – Давайте вспомним, что они делали в рамках «Дома-2»? Была «Школа танцев», «Школа актерского мастерства», «Клуб веселых дураков», «Новости Дома-2 в стиле МТV», «Спаси свою любовь», «Остров любви» и ещё много чего. Где это всё? Осталось в эфире только обновленное «ББ шоу», пока вышло только 15 выпусков, посмотрим, сколько десятилетий оно продержится на ТНТ после полуночи?

Кроме того, они перебрали бессчетное количество ведущих, включая даже Сашу Спилберг, у которой по 6 миллионов подписчиков в Instagram и YouTube. А где результат?

Ксению Собчак в "Дом-2" привел именно Комиссаров//фото: стоп-кадр Youtube

Давайте вспомним, хотя бы одну появившуюся новую звезду уровня Собчак, Бородиной, Бузовой, Водонаевой, Бони, Мая, Меньщикова, Солнцева и многих других, которых открыл и выбрал лично я.

Эстафету подхватил канал «Ю», но Валерий Комиссаров и тут остался не у дел. Теперь он бросается громкими заявлениями и готов заключить пари со всем миром:

– Я лично проводил кастинги ежедневно в течение пяти месяцев. Сейчас для перезапуска на «Ю» новых участников набрали за две недели.

Если они не могли найти перед закрытием «Дома-2» на ТНТ новых суперзвёзд за шесть лет, почему это должно у них получиться за 14 дней?

По мнению Комиссарова, обновлённый «Дом-2» закроется «в течение полутора месяцев, максимум трёх».