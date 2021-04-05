"Закрыть к чертовой матери!" Охлобыстин разнес "Первый канал", Собчак и "Дом-2"

Актер прошелся по федеральным каналам, Ксении Собчак и «Дому-2». Охлобыстин признался, что не смотрит телевизор.

– А что там смотреть? – заметил актер. – «Первый канал» стесняюсь смотреть, второй («Россия 1». – Прим. Sobesednik.ru) – тоже. Честно говоря, закрыл бы их к чертовой матери. Такой негатив у меня в их отношении.

Все, что можно было вредного сделать для воспитания нации, они сделали. Нам враги не нужны, у нас есть «Первый канал».

Не прошел Охлобыстин мимо и Ксении Собчак, записавшей интервью со скопинским маньяком.

Актер признался, что не стал смотреть интервью «из соображений гражданского порядка, чтобы не популяризировать чувака, который мучил двух беззащитных девушек».

По мнению Охлобыстина «такого зверя надо было не выпускать, а расстрелять, но он вышел, да еще и деньги на этом зарабатывает».

Что касается «Дома-2», который возобновится на телеканале «Ю», то Охлобыстин считает, что у этой затеи ничего не выйдет.

– Да там телеканал такой кислый, что останутся в зрителях только маньяки-онанисты, которые привыкли ящик с утра до вечера смотреть! Основная аудитория отпадет. Воспользовавшись скандалом, понятно, какое-то время побулькает. Но, думаю, людям это все уже надоело, – отметил актер.