Иван Охлобыстин: Я так косячил, что должен гореть в аду!

На карантине актёр «бегал от милиции по лесу» и активно писал книги, а в вопросе о своём возвращении к пасторству сомневается.

Иван Охлобыстин выпустил свою очередную книгу «Дом Солнца» о жизни советских хиппи и их противостоянии с советской официальной системой. Книга издана спустя 10 лет после того, как друг Охлобыстина Гарик Сукачёв создал по этому тексту одноимённый фильм, хорошо принятый критиками.

Иван Иванович ставит свои книги на полки детям, «чтобы они знали после того, как я покину бренный мир, что папа был ещё и писателем». Об этом автор рассказал на встрече с читателями в формате видеоконференции. «Писатели для меня – древнеязыческие божества», – сказал Охлобыстин, заметив, что «литература – единственная область, которая не посрамила себя в рыночные времена».

Сам Иван Иванович является не только писателем, но и режиссёром. Правда, в отличие от снявшего «Дом Солнца» Гарика Сукачёва, к своим способностям на этом поприще он относится скептически:

– Я плохой режиссёр. Наверное, я мог бы быть хорошим режиссёром, но сразу после этого впал бы в кому, потому что ну непосильны мне административные функции. Я не полководец, я контрактник. В войне Агамемнона был бы наёмным лучником. Не удовольствие мне режиссёрствовать. Мне удовольствие – сидеть одному и писать сценарии. В экранизациях опасность ещё вот какая есть. Возьмёшь прекрасную литературную основу – книгу – и испортишь её. Уже сколько погибло прекрасных произведений на телеэкранах!

Иван Охлобыстин: Покончив с либералами, они примутся за своих (интервью Ивана Охлобыстина от 2019 года о политике и о новой книге)

фото: Global Look Press

Забавно прошёл у Ивана Охлобыстина карантин:

– Я бегал от милиции по соседнему лесу. Наша собачка была самой выгулянной в деревне. Хотела она этого или не хотела, но гуляла восемь раз в день. Читал книги. Смотрел кино из того, что не посмотрел раньше. Написал два сценария и Мише Ефремову пьесу.

Успел Иван Иванович рассказать поклонникам и о церкви и своём участии в ней:

– Мы (с женой. – Прим. Sobesednik.ru) верные прихожане, но нельзя объяснить детям, зачем мы в церковь ходим. Нельзя сказать, что мы прямо так ада боимся. Я счастлив, что есть Бог и что я могу говорить спасибо за то, что он есть. Я ведь вообще не заслуживаю того, что у меня есть: у меня семья прекрасная, а я ведь был очень непростым человеком. И сейчас непростой.

Сейчас я себя обуздал, – признался Охлобыстин. – Но за то, что было раньше, должен гореть в аду, а я вот с вами разговариваю. Я так косячил! А теперь… (иронично. – Прим. Sobesednik.ru) я писатель!

Сказали бы мне в 1995 году, когда я сидел в очередном обезьяннике, что я стану писателем… Вот такие у меня отношения с Богом. Я благодарен ему.

Иван Охлобыстин с женой Оксаной/фото: Global Look Press

Ударился писатель-актёр-режиссёр в воспоминания и о ещё одной своей ипостаси – священнослужении:

– Духовных детей у меня было немного, я всегда боялся духовных детей. Но мне навязались двое молодых людей. Скинхеды. Один из них сейчас закончил богословский и стал профессиональным философом, а другой – пастырь божий – работает с детскими домами. Вот два скинхеда. Ездил в милицию забирать их, отмазывал по-всякому. Не хотел брать их.

Кто такой духовный отец? Это человек, которому можно в три ночи позвонить и сказать: «Что-то мне не спится». А он: «Да-да-да, хотел бы выслушать». А когда у тебя шестеро детей, хозяйство, быт, кино, надо туда бежать, сюда бежать, ты не можешь заниматься столь серьёзным трудом.

В мой адрес было много критики тогда, и мы с Патриархом приняли решение: пока я снимаюсь в кино, я не могу служить. Наверное, больше пользы я приношу всё-таки как человек, который снимается в кино, нежели как пастырь, на которого смотрят как на того, кто снимается в кино. Я людей искушаю, я плохой пастырь. Плохой режиссёр и плохой пастырь, это надо признать.