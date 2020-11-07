Охлобыстин раскрыл схему откатов и коррупции в кино: До реализации доходит треть суммы

Актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал Sobesednik.ru о воровстве бюджетных денег в российском кинематографе.

Отвечая на вопрос Sobesednik.ru о том, почему он не видит себя в дальнейшем на режиссёрско-продюсерском поприще, Иван Охлобыстин, в частности, заметил, что «с учётом коррумпированности этого бизнеса, да и страны в целом, мне придётся погрузиться в интригу, и вместо того, чтобы получить позитив созидания от кино, я получу массу негатива». В отличие от актёрской деятельности, про которую Иван Иванович сказал: «Тружусь честно как шахтёр. Вот, например, "Золото Геленджика" снимали, у меня ботинки оплавились: 40 градусов в тени».

– Так было всегда, это архаика, – раскрыл Охлобыстин по нашей просьбе схему откатов в российском кино. – Если мы берём государственное финансирование, то примерный цикл такой. Некой фирме выделяются государством деньги на реализацию. Часть денег она забирает сразу. Из этой части денег [часть] возвращают туда, откуда выделяется. С приходом коммерческого элемента в 90-е это либо телевизионный проект, либо крупная финансовая структура. Выделяются деньги через соответствующий отдел.

На месте их уже могут отмыть, – утверждает Иван Охлобыстин. – И, как правило, до реализации кино доходит 1/3 суммы, это хороший вариант. Может быть, всё изменилось, конечно, но я сомневаюсь, честно говоря. Человеческая природа не меняется миллионы лет.

В этом Иван Охлобыстин убедился на собственном опыте.

– Однажды я снимал кино. Ну как снимал? Участвовал в организации и писал сценарий, – вспоминает Иван Иванович. – Некая государственная структура выделила около миллиона. Тут же забрала 80% (восемьдесят!) назад, ещё и попутно отлетели какие-то деньги, и мы были вынуждены снимать кино за 200 тысяч. Притом что кино было историческое, и там была масса деликатных моментов, связанных с церковью. Это история русского духовенства в Прибалтике [во время войны], довольно непростая.

Хорошая тема, но из-за воровства делали всё на коленке, – делится Охлобыстин. – Кстати, Михаил Олегович Ефремов бесплатно там снимался. Он играл эсэсовца-аристократа, разочаровавшегося в идее и принимающего крещение. Олег Фомин – бесплатно. Режиссёр бесплатно работал. Каскадёры – бесплатно. Эта схема – классика. Почему-то у нас это так.

– То есть государство выделяет деньги, а потом какие-то люди, которые связаны с ним, забирают их? Я правильно вас понял?

– Я думаю, что это так. У меня нет весомых доказательств, я не смогу предъявить документов, но весь мир кино знает, что это так.