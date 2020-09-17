"Хрень редкостная": зрители обругали Асмус за шоу "Золото Геленджика"

Кристина Асмус активно пиарит в своем Instagram новое шоу «Золото Геленджика», в котором выступила в роли соведущей Ивана Охлобыстина. Съемки шли в очень жестком графике – в таком, что Кристина даже не смогла прилететь в Москву, чтобы проводить дочь в первый класс.

13 сентября канал ТНТ показал первую серию проекта, и Кристина спросила поклонников, кто смотрел и что думает.

«Это, конечно, грандиозно! Месяц съёмок нон-стоп под палящим солнцем, 1,5 тысячи участников, 200 человек группы, 16 камер, краны, коптеры, пиротехника, салют над городом в каждой серии, 20-часовые смены, тонны геля для УЗИ. Сценарии перестраивались в процессе, солнечные удары, потери голоса, температуры, декорации восстанавливались после каждого испытания, дубли длиной в 1,5 часа, огромное количество технических сложностей, но это было такое счастье. Кто смотрел "Золото Геленджика"? Рассказывайте ваши впечатления!» – написала Кристина. И началось.

«Звучит, может, и грандиозно, но шоу получилось вовсе не интересное, увы», – осадили Асмус зрители.

«Извини конечно, но хрень вы сняли редкостную, – сказал другой критик. – Дизлайков видела сколько стоит?»

«Образы у вас интересные. Что нельзя сказать о шоу. К сожалению, не зашло совсем», – расстроились фолловеры.

В общем, в этот раз в комментариях высказались не огульные хейтеры, а реальные поклонники Кристины, которые пока до конца не смогли оценить шоу.

Шоу «Золото Геленджика» будет выходить по воскресеньям. Это и эстафета, наполненная самыми невероятными препятствиями, и легкоатлетические соревнования по несуществующим видам спорта, в которых каждый сможет установить свой собственный мировой рекорд. На просторах гигантского тематического парка участников ждут самые сумасшедшие испытания, преодолев которые они смогут приблизиться к призу — настоящему килограмму золота.

Примечательно, что до старта этого шоу ТНТ начало показ сериала о съемках экстремального реалити-шоу «Игра на выживание», которое превращается в кошмар для его участников. Видимо, таким образом, выдавая полярно разные эмоции, канал закрывает потребности самой разной аудитории.