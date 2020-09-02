Кристина Асмус бросила дочь после развода с Гариком Харламовым

Актриса ссылается на большую занятость на съемках, ей даже некогда отвести девочку первый раз в первый класс.

Гарик Харламов побывал на первой линейке своей дочери Анастасии. Мама девочки, актриса Кристина Асмус, на трогательном событии не появилась, и этот факт всколыхнул очередную волну нездорового интереса к свежеразведенной паре.

Напомним, что о своем расставании Харламов и Асмус, как теперь модно, сообщили в Instagram. Оба в постах напомнили об огромном уважении друг к другу и признались в желании сделать все для совместного воспитания дочери. И вот, первое же значимое событие, как заметили подписчики, идет вразрез с обещаниями.

Кристина находится в теплых краях на проекте «Золото Геленджика». В итоге похудевшему Гарику пришлось отрабатывать на линейке за двоих.

«Почему-то Кристина решила не присоединяться. Неужели настолько по-дружески расстались, что даже важное событие в жизни Анастасии Игоревны не может стать поводом находиться в одном пространстве с бывшим?» – написал телеграм-канал «Только никому».

Фолловеры Кристины с упреками накинулись на звезду, упирая на то, что даже в самом плотном графике нетрудно найти время для родной дочери. Тем более что лететь из Геленджика в Москву всего пару часов. Но нет! Теперь подписчики пары опасаются, как бы Настя не вошла в число посетителей психологов, рассказывающих о том, как родителям было не до них.

Пользователей Instagram также заинтересовал вопрос, почему у дочки Харламова и Асмус отчество Игоревна, а не Гариковна. Вот такие чудесные открытия им подготовило первое сентября...

И как водится в Instagram в этом году, Гарика отругали за дресс-код. Звезда ТНТ пришел на линейку в шортах и олимпийке.

«Будешь теперь на родительском собрании монологи зачитывать», – юморили подписчики.

«Папа, где ваши штаны? Родительский комитет в шоке!» – вторили другие.

«Заодно и устроился физруком на полставки», – соревновались в остроумии диванные стендаперы.

Напомним, что в этот же знаменательный день и тоже за шорты волну критики поймала и Ксения Бородина.