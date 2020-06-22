Харламов и Асмус сообщили о разводе после 8 лет брака

Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся после восьми лет совместной жизни. Об этом звезды сообщили на своих страницах в Instagram.

Посты очень похожи, оба супруга подчеркивают, что ни фильм «Текст», ни карантин, ни кто-то третий здесь ни при чем.

«Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того, как стало мейнстримом», – написала Кристина, намекнув на волну разводов среди звезд (Телегин и Пелагея, Прилучный и Муцениеце и др.) и сопроводив пост «смайликами».

«Сейчас идет бракоразводный процесс. Это непростой период для нас всех, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких», – подчеркнул Гарик.

Телеграм-каналы подозревают, что развод Харламова и Асмус – это часть провокационного шоу Comment Out.

«Но даже если так, то слишком много правды в этом сообщении», – пишет аккаунт «Героиня Татлера».

Напомним, что итогом прошлого шоу, в котором приняла участие Ксения Собчак, стал целый ряд скандалов. Телеведущая испортила отношения с Яной Рудковской, раскритиковала фигуру Тины Канделаки и жестоко поиздевалась над афроамериканским конфликтом в Штатах.