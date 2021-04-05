Cидевший в тюрьме актер Долинский заявил, что маньяк Мохов "никому ничего не должен"

Возмущенные зрители продолжают обсуждать скандальное интервью скопинского маньяка Виктора Мохова и Ксении Собчак.

До сих пор не утихают споры: права ли была Ксения Собчак, когда сделала интервью со скопинским маньяком Моховым. Мнений много. Актер Владимир Долинский, который в 1973 году был осужден за операции с валютой, считает, что Собчак вполне имела право сделать это интервью.

– Думаю, что с каждым человеком можно побеседовать, и не только журналистам. Если он разрешит, можно опубликовать, – рассуждает в разговоре с Sobesednik.ru Владимир Абрамович. – Этот маньяк отсидел же свой срок, отбыл наказание и он больше никому ничего не должен.

Конечно, у кого-то могут сработать уже какие-то моральные категории, я не знаю, хорошо он там спит или плохо из-за содеянного. Но Собчак имеет полное право взять интервью у кого угодно.

– Владимир Познер рассказал, что в Америке, когда берут у таких людей интервью, то по закону не имеют права платить им деньги…

– Она ему заплатила?

– Некоторые источники утверждают, что да.

– Послушайте, но у нас же нет такого закона, чтобы не платить. Считаю, что не запрещено законом, то разрешено. Почему мы должны ориентироваться на Америку?

Знаете, когда нам надо, мы киваем на зарубежные страны. Говорим с грустью: мол, вот у них так, а у нас нет. А когда выгодно кому-то, говорят, что в Европе-Америке этого не делают, а вот мы молодцы, делаем…

Потом выяснится, что вы не имели право брать у меня интервью, потому что я когда-то отсидел четыре года…

Другой вопрос: может быть, надо было этого человека расстрелять или дать ему пожизненный срок?! Но уже дали столько, сколько дали.

Вернувшийся домой после тюрьмы Мохов дает интервью Собчак//фото: стоп-кадр YouTube

Он отбыл. Все. К нему никаких претензий быть не может. Хочет – пусть рассказывает об этом, а ваше право смотреть или не смотреть. Я лично это интервью не смотрел и не буду.

– Некоторые считают, что этот разговор, как пособие к действию. Возможно, кто-то захочет поступить так же, как Мохов.

– Полный абсурд. В 1970-х я покупал иконы, продавал за валюту. За это меня и посадили. И что? Если я рассказываю вам об этом – это уже призыв действовать так же?! Мол, не общайтесь с этим «почетным валютчиком»?!

Полное интервью с актером Владимиром Долинским читайте в ближайших номерах газеты «Собеседник» и на сайте Sobesednik.ru.