"Открыла поганый рот": Лещенко ответил Собчак на обвинение, что заразил весь шоубиз

Народный артист России Лев Лещенко рассказал в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru, как он год назад переболел коронавирусом. Тогда некоторые коллеги осуждали Льва Валерьяновича из-за того, что, приехав из Америки, он не ушел на самоизоляцию, а посетил несколько светских мероприятий.

– На самом деле эпатировали лишь два-три человека, – впервые вспомнил ту ситуацию в разговоре с Sobesednik.ru Лещенко. – Например, Дана Борисова заявила, что заразилась от Лещенко на передаче у Андрея Малахова. Ну, странная девочка, по телевизору рассказывала, как от алкоголизма лечилась. Что с нее взять?!

Дело в том, что заболел я, не вернувшись из Америки, а когда побывал на разных мероприятиях. Я прилетел 11 марта, а 13-го посетил день рождения сестры Игоря Крутого Аллы. Там собралось много людей, которые приехали бог знает откуда. Тогда официально и карантина никакого не было.

А 17-го я был на записи передачи «Прямой эфир», посвященной Вале Толкуновой, отказаться уже не мог, поскольку пообещал. Будем говорить честно: поехал спасать эту программу. Но там соблюдал все меры безопасности. 18 числа я почувствовал легкое недомогание, и только 23 марта по-настоящему заболел и попал в больницу в «Коммунарку».

Так что подхватил я этот вирус здесь, а не в Америке.

Но Ксения Собчак открыла свой поганый рот и сказала, что Лещенко прилетел и всех заразил.

Да, тогда все перепугались, люди стали чуть ли не квартиры свои заколачивать из-за страха. Агрессия появилась. А из меня сделали козла отпущения. Это было так глупо и смешно.

Это сообщение Собчак опубликовала ровно год назад

У меня работают два водителя, никто из них не заболел. Но такую травлю на меня навели! Аркаша Укупник зачем-то стал говорить, что мог заразиться, увидев меня у Нади Бабкиной в театре. Правда, потом он передо мной извинялся, мол, прости меня, что по глупости брякнул где-то в интервью.

Такой поток грязи, который вылился на меня в тот период, я не заслужил! Было очень обидно. Я тогда встал в позицию льва и смотрел, как обезьяны грызутся между собой.

Но негатива вокруг меня было только, пожалуй, пять процентов, остальные люди желали мне выздоровления. Было очень много звонков со словами поддержки.

– А страх перед этой болезнью был?

– Парадокс в том, что человек боится тогда, когда он не заболел. У меня же не было страха. Когда поставили диагноз, думал: только бы вылечиться. Зашли ко мне в палату двенадцать врачей, после встречи с Владимиром Путиным, который приезжал тогда в «Коммунарку», и решили меня поместить на пару-тройку дней в реанимацию, поскольку по возрасту я был в группе риска.

Да, было тяжело: находишься один в палате, на тебе всякие датчики установлены, ни помыться нормально, ни зубы почистить.

Через двое суток меня перевели уже в палату к жене, которая мне очень помогла. За ночь так потеешь, что меняешь по пять-шесть маек, это страшно. Спать нужно только на животе, что очень тяжело.

Все это было непросто. Тогда ведь никто точно не знал, как надо лечить, все экспериментировали. За это надо было мне благодарность выписывать, а не ругать меня. Кстати, ни один человек, с кем я общался, не заболел.

– Вакцину вам надо делать?

– Я буквально сегодня разговаривал с врачом, он сказал: «Вам теперь – ни в коем случае!» А вообще, конечно, вакцина спасает какое-то время. Мне кажется, сейчас весной будет новая волна вируса. Люди будут чаще выходить на улицу, общаться больше.

– Какова ваша версия о происхождении этого вируса?

– Я не могу придумывать, конечно же. Но, прочитав статьи образованных людей, пришел к выводу, что это не искусственно выведенный вирус, все природное, естественное. Понимаете, мы же сами в себе убили антибиотиками бактерии, которые сражаются с вирусами, с элементарным гриппом.

А еще специально нагоняют страхи, чтобы отвлечь людей от каких-то социальных проблем.

Масочный режим объявили, хотя врачи уже доказали, что маски по-настоящему не спасают от вируса. Лично я надеваю маску только когда прихожу в какое-то государственное учреждение, где это делать заставляют.

Удивляют люди, которые в масках по улице ходят, это же полный бред. Конечно, меры предосторожности надо соблюдать, но не так фанатично, что напоминает уже маразм.

Полностью интервью со Львом Лещенко читайте в ближайшем номере газеты «Собеседник».