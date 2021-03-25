Андрей Малахов отказался от прописки в Москве

Российский телеведущий Андрей Малахов рассказал в своем Instagram-аккаунте, что получил паспорт с пропиской в родном городе Апатиты.

«Теперь объявляю это официально: время возвращаться в родной город! Пусть пока на бумаге. С 23 марта я официально прописан в городе Апатиты», — подписал телеведущий снимок, на котором отчетливо виден штамп о регистрации в родном для него городе в Мурманской области.

Малахов назвал это трендом 2021: «Прописка в Москве (такая желанная в 90-х XX века) в XXI веке — не такая важная штука. А вот поддержать родной город налогами и личным участием (пусть даже малыми делами) must», — написал телеведущий.

Андрей Малахов // фото: Instagram

Как сообщает «РИА Новости», Малахов прилетел в Мурманскую область на открытие выставки современного искусства в выставочном центре Русского музея под названием «В холодном климате, с любовью». На церемонии открытия выставки губернатор Андрей Чибис поблагодарил Андрея Малахова за участие в культурной жизни региона и вручил ему паспорт.

Губернатор отметил, что факт прописки Андрея Малахова в Апатитах очень символичен и это поможет родному городу иметь дополнительные средства в виде налогов. Чиновник также объявил телеведущего «амбассадором Мурманской области».

Сам Малахов заявил, что открытие выставки — лишь первый шаг. По его мнению, в Мурманской области нужно создавать «триггерные» точки, которые будут характеризовать Кольское Заполярье и притягивать туристов.

Каверин Дмитрий