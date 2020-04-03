Винокур сообщил о выписке Лещенко: Анализы хорошие, к Лёве уже пустили жену

Неспроста Лев Валерьянович Лещенко накануне записал видеообращение к своим подписчикам из палаты больницы в Коммунарке. Он явно почувствовал себя лучше, даже спел.

Ранее народный артист РСФСР был доставлен в больницу, где врачи подтвердили диагноз коронавирус. Помощники Лещенко придумали флешмоб в социальной сети, где поклонники народного артиста пели его шлягер «Надежда – мой компас земной».

Увидев Льва Валерьяновича в добром здравии, мы решили разузнать, как скоро можно надеяться на его выписку из больницы. Директор Лещенко Олег Александрович Дмитриев не очень доброжелательно отправил нас звонить самому больному. Авось, мол, повезет, и певец снимет трубку. Не повезло!

Тогда мы обратились за комментарием к ближайшему другу Лещенко – народному артисту РСФСР Владимиру Натановичу Винокуру.

– Лёва сейчас находится в одной палате со своей женой, у них все в порядке, – заверяет Винокур. – Он только что прислал мне сообщение, что анализы хорошие. А насчет выписки лучше спросить главврача.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С Благодарностью, от всей души. #ЛевНадежда Публикация от Лев Лещенко (@leshchenko_lv) 2 Апр 2020 в 10:39 PDT

Мы бы рады, но ведь и Денис Проценко, как известно, сейчас на карантине: несколько дней назад стало известно, что он тоже заразился COVID-19.

P.S. В то время, когда корреспондент Sobesednik.ru беседовал с Владимиром Винокуром, журналист RT сумел-таки дозвониться до Лещенко, который подтвердил: новый тест на коронавирус показал отрицательный результат. К счастью, угроза миновала.