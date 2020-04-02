Врачи отказываются сообщить Александру Серову результат теста на коронавирус

Певец, любимец женщин Александр Серов уже почти неделю не может понять, заражен ли он коронавирусом.

Пока Лев Лещенко находится в инфекционной больнице для больных коронавирусом в Коммунарке, другие артисты, которые пересекались с ним до госпитализации, до сих пор находятся в неведении, заразил их Лев Валерьянович или нет.

Корреспондент Sobesednik.ru дозвонилась до Александра Серова, который виделся с Лещенко в середине марта на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы. Певец сдал анализ еще в конце прошлой недели и никак не может дождаться результата.

Серов принимал выездную бригаду врачей у себя в загородном доме еще в воскресенье. Обычно результаты становятся известны уже через три дня. По крайней мере так медики сказали Лере Кудрявцевой, которая тоже виделась с Львом Валерьяновичем на том же банкете, после чего сдала анализы на COVID-19. Телеведущая уже в курсе, что она не заражена. А вот Серов по сей день томится в ожидании своей участи.

– Перезвоните мне в четверг. Сказали, будут результаты, – поведал нам 66-летний Александр Николаевич во вторник.

Хорошо, перезваниваем в четверг…

– Перезвоните мне еще через два дня, – говорит нам артист. – Вчера связывался c человеком, который этим занимается, и он сказал, что результаты теперь будут известны в субботу. Слишком много людей сдали анализы. Не только у меня такая ситуация. Еще восемь человек ждут (вероятно, певец имеет в виду других артистов, которые тоже сдали анализы после встречи с Лещенко. – Авт.).

Однако несмотря на свое неведение, Александр Серов не теряет бодрости духа и пребывает в хорошем настроении.

– Чувствую себя нормально, сижу на карантине, как и все, – успокоил поклонников любимец публики.