Состояние Льва Лещенко улучшилось после песенного флэшмоба в поддержку певца

Узнав о том, что 78-летний Лев Валерианович подхватил коронавирус и находится в тяжелом состоянии в больнице, многочисленная армия его поклонников решила поддержать любимого певца. На следующий же день после известий о том, что диагноз подтвердился, но здоровью артиста ничто не угрожает, фанаты принялись выкладывать в сеть видео, на котором поют его песни, с хэштегом #левнадежда.

– Дорогой Лев Валерианович, мы ждем вашего выздоровления и скорейшего возвращения на сцену! Будьте с нами, вы нужны нам! – писали певцу люди из разных городов и пели его хит «Надежда».

Друзья и коллектив Льва Валериановича верят, что, видя такую поддержку и народную любовь, артист поправится намного быстрее. Врачи уже отмечают положительную динамику.

Что же касается слухов о том, что Лещенко прилетел из-за границы и нарушил правила карантина, подвергнув опасности жизни многих своих коллег, то они, по словам директора «Культурного фонда Льва Лещенко» Андрея Гайделя, беспочвенны.

Лещенко прилетел с гастролей из Америки за несколько дней до указа об обязательном карантине (вышел 16 марта). Так что Лещенко ничего не нарушал и до госпитализации чувствовал себя нормально. Кстати, наличие вируса у его супруги Ирины не подтвердилось, а самому ему проводят повторный анализ, чтобы убедиться в точности диагноза.

Sobesednik.ru искренне желает Льву Валериановичу скорейшего выздоровления!