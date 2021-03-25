Дана Борисова устроила туалет для своей собаки прямо на общественном пляже

Любительница скандалов и искательница приключений Дана Борисова снова ввязалась в неприятность. На этот раз она устроила перепалку с сотрудниками пятизвездочного отеля в Египте по поводу плохих номеров, редкой уборки и неработающего кондиционера.

Для пущей убедительности Дане пришлось соврать и представиться блогером-миллионником. Только после скандала на ресепшене ей починили кондиционер и замок на входной двери, которая три дня не закрывалась.

Однако на этом неприятности не закончились. У посетителей отеля и его сотрудников вызвала негодование милая собачка Даны Мишель, которая свободно бегает по пляжу и писает там, где ей вздумается. Ну и какает, разумеется.

– Я хожу с пакетом и собираю все собачьи какашки, – не стала скрывать Борисова. – Ну а если уж она где-то написает, то экологической катастрофы в Египте точно не произойдет.

Однако такая позиция звезды российских телешоу устроила не всех. Даже несмотря на то, что Дана старалась уходить с собакой на самый дальний пляж, ей все равно делали замечания. Ведь на всех пляжах стоят специальные таблички, запрещающие выгул собак.

За отказ держать собаку на поводке Борисову даже назвали малолетней хамкой. Это оскорбление Дана в свойственной ей манере приняла за комплимент, ведь через пару месяцев ей стукнет 45 лет, и слышать слово «малолетняя» в свой адрес ей чертовски приятно. Ну а на «хамку» в этом случае Дана и внимания обращать не стала.