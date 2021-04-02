"Как дикари!": Арбатова поставила на место грузин после скандала с Познером

Поведение грузин в отношении российского телеведущего Владимира Познера шокировало жителей обеих стран.

Свой 87-й и, пожалуй, худший день рождения Владимир Познер не забудет никогда. Вместо праздника телеведущий получил сильнейший шок.

Грузинский отель, в котором остановился российский журналист, закидали яйцами (неприязнь к Познеру активисты объяснили его позицией по Абхазии и Осетии), и Владимир Владимирович был вынужден покинуть страну.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин уже заявил, что «события вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия. Радикализм во многом сегодня определяет ее внутреннюю политику, и это не приведет ни к чему хорошему. Все это только разрушает Грузию».

Куда пропало хваленое грузинское гостеприимство и за что грузины испортили праздник мэтру тележурналистики с тремя паспортами (Познер – гражданин России, Франции и США)? На этот вопрос Sobesedik.ru ответила писатель и драматург Мария Арбатова.

– Представители оппозиционных партий Грузии попиарились на громком имени Познера дорогой ценой, – считает Мария.

С одной стороны, показали себя как дикари, преследующие за инакомыслие. С другой – обвалили туристический бизнес, на который так рассчитывает слабая экономика страны.

Мария Арбатова

Мария Арбатова призналась нам, что в последнее время ее просто завалили рекламой гастрономических туров в Грузию. Однако если раньше она раздумывала над этими предложениями, то теперь, после инцидента с Познером, точно уверена: ноги ее не будет в Тбилиси.

– Поездка в Тбилиси для меня вычеркнута на долгие годы, – заявила Sobesednik.ru Арбатова. – И не потому, что именно я думаю о ситуации с Абхазией, а потому что даже туристу, приехавшему в Грузию и желающему вложить большие деньги в местную экономику, находиться в этой стране небезопасно. И это при том, что немало грузин работают сегодня в России, посылая деньги домой, и мы относимся к ним с уважением и пониманием, – заключила писательница.