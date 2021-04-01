Песков заявил, что россиянам опасно ездить в Грузию после инцидента с Познером

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудил действия протестующих в Грузии граждан и поблагодарил власти страны за помощь оказанную россиянам, приехавшим праздновать день рождения журналиста Владимира Познера. Митинговавших против них людей он назвал «экстремистски настроенными националистами». Он полагает, что нахождение граждан России на территории Грузии может быть небезопасным.

«Мы признательны грузинским полицейским, что они обеспечили безопасность россиян. В Грузии опасно для российских граждан, туда опасно ездить, россияне должны это понимать. Поздравляем Познера с днем рождения, но лучше встречать его дома», — приводит слова представителя Кремля «Дождь».

Песков также поблагодарил премьер-министра страны Ираклий Гарибашвили, который негативно отозвался о прошедших протестах, пояснив, что эти люди — «абсолютно деградировавшая и радикальная группа, с которой невозможно вести цивилизованный диалог». Он уверен, что подобные выходки мешают авторитету Грузии в мире.

Как ранее писал Sobesednik.ru, Познер поехал в Грузию как гражданин США (также он является гражданином Франции и России) и его пребывание на территории страны было законным, что подтвердили местные правоохранительные органы. С ним на день рождения приехали ещё 50 человек, среди которых были и граждане РФ. Из-за отдельных высказываний Познера в отношении территориальной целостности страны протестующие пришли к его отелю, столкнувшись с окружившей его полицией. При содействии правоохранительных органов гостям страны удалось спешно улететь в Москву.