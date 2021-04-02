Заговор против "Первого канала": Собчак объяснила нападки на Манижу

Предположить, что певица Манижа в качестве российской участницы международного песенного конкурса «Евровидение-2021» не устроит многих, можно было еще в день объявления результатов национального голосования на «Первом канале». Уже тогда появились разговоры с обвинениями в адрес руководства канала в подтасовке результатов голосования. Сразу же всплыли все прошлые скандалы, в эпицентре которых оказывался телеканал, пусть и связаны они были с совершенно другими проектами.

Между тем после первой волны недовольства ситуация немного улеглась, однако с выходом клипа на конкурсную песню исполнительницы таджикского происхождения и в целом с приближением даты проведения конкурса недовольство проявляет себя с новой силой. Свидетельствует об этом и количество «дизлайков» оставленных зрителями под видео с клипом артистки на сервисе YouTube.

Причем, к процессу с некоторых пор подключились политики. Так, свое недовольство исполнительницей, которая представит Россию в Роттердаме, уже высказали коммунист Сурайкин и лидер ЛДПР Жириновский. Более того, в дискуссию вступила даже глава Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, которая не только раскритиковала исполнительницу и ее песню, но еще и попросила проверить процедуру голосования в рамках отбора, которое проводил «Первый канал».

Примечательно, что известная российская телеведущая, блогер, журналистка и политик Ксения Собчак видит в происходящем едва ли не признаки заговора. По ее словам, атаки на Манижу и «Первый канал» в целом напоминают кем-то спродюсированное действо.

Ксения Собчак // Фото: стоп-кадр YouTube

«Вообще, начались какие-то очень смешные и явно кем-то спродюсированные накаты на Первый канал. Сначала Сурайкин, теперь вот Совет Федерации заинтересовался итогами голосования по Маниже. Кому-то всерьез не дает покоя единственный телеканал в стране, где еще есть Познер и "Вечерний Ургант". Кто-то сильно хочет смотреть каждый день по семь раз в неделю "Вечернего Кеосаяна"», - пишет Собчак в своем авторском Telegram-канале.