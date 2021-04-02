Заговор против "Первого канала": Собчак объяснила нападки на Манижу

Стоп-кадр: YouTube

Надежда Гужева: Экстремисты из 5-го "Б"
Фото: depositphotos

Игра в города: как поменяются новые купюры и что произойдет со старыми
Фото: Global Look Press

Подорожают ли услуги ЖКХ из-за новых норм по уборке подъездов? Отвечает специалист
Global Look Press

Руслан Гринберг: От дополнительных выходных не откажется никто. Но как же зарплата?
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Планы на выходные: участвуем в апрельском забеге и смотрим документальное кино
"Прислать Навального было свинством": Зюганов рассказал, почему Путин тянет с посланием
Новый Ефремов: кто такой пранкер Бил, устроивший крупное ДТП на Садовом кольце

Новости дня

02 апреля, пятница

[20:26]В Москве разогнали пикет против депортации защитника трудовых мигрантов
[19:49]Голикова сообщила, что в марте умерло на 14% россиян меньше, чем в январе
[19:14]Минтранс: Заявления о подорожании авиабилетов "не основаны на данных всего рынка"
[18:29]Омбудсмен Москалькова направила во ФСИН обращение адвокатов Навального
[17:46]Амурские кардиологи продолжили операцию, несмотря на пожар
[16:40]Коротко остриженный в ПНД шаман Габышев жалуется на частую потерю сознания
[16:00]"Напоминает пионерский лагерь": Бывший зек с RT посетила Навального в колонии
[15:26]Зарезавший сожительницу в суде мужчина отправится в колонию на 17 лет
[15:23]Российский суд оштрафовал Twitter почти на 9 млн рублей за неудаление постов
[14:52]"Его там медленно убивают": От Москальковой требуют помочь Алексею Навальному
[14:34]"Вы были за рулем? Не разбираюсь в этом": появилось видео допроса Эдварда Била
[14:12]"Дом-2" с 19 апреля вернется на телевидение. Ведущими останутся Бузова и Бородина
[13:56]Волков: Новое дело против ФБК* нужно, чтобы закрыть им доступ к краудфандингу
[13:49]Устроителей любительских массовых драк на Кубани распределили по спортсекциям
[13:31]Навальный вышел на второе место по уровню доверия среди молодежи
[12:43]Украина предложила провести учения НАТО в ответ на совместные учения РФ и Беларуси
[12:04]Александр Гинцбург: "Пандемию мы не победим к осени"
[11:38]ФОМ: Всё больше россиян говорят о заметном росте цен почти на все товары и услуги
[10:35]В Великобритании 30 случаев тромбоза на 18,1 млн прививок вакциной AstraZeneca
[09:54]Пашинян 5 дней просидит на изоляции, чтобы встретиться с Путиным
[09:29]Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ заставляет детей сокращать время на отдых, общение и хобби
[08:31]В ФБК* ищут экстремизм, депутат против Малышевой, Познер молчит. Главное к 2 апреля

01 апреля, четверг

[22:09]Полицейские в Москве пойдут под суд за нереагирование на издевательства отца над дочерьми
[21:52]Верховный суд: Долю жилья банкротов не могут унаследовать родственники
[20:39]Светлана Лобода перенесла концерт в Одинцово из-за положительного теста на ковид
[20:03]Распылившего на акции в омоновца перцовый баллон москвича отправили в СИЗО
[19:24]В Москве у здания Госдумы задержали эко-активистку в костюме рыжего кота
[18:41]Навальный 15 минут отчитывал журналистку RT перед строем в колонии
[17:59]"Там выступают бородатые женщины": Песков об отправлении Манижи на Евровидение
[17:24]"Может повторно впасть в кому": врач Навального сделал тревожное заявление
[17:11]Запугивал распятым котенком: В Ставрополье мужчину будут судить за покушение на жену
[15:54]Мужчина "из интереса" слез на пути в метро. Ему грозят уголовкой и иском в 1 млн
[15:43]Лавров заверил, что РФ не будет создавать с КНР аналог НАТО
[15:27]В Петербурге жители дома положили кирпич на машину клиентов реабилитационного центра
[15:11]Песков заявил, что россиянам опасно ездить в Грузию после инцидента с Познером
[14:38]Петербургского нефролога подозревают в расчленении жены в 2010 году
[14:34]Россияне не верят вакцинам, включая российские. В других странах с этим куда лучше
[14:09]"Будут единичные случаи": академик РАН назвал сроки окончания эпидемии в России
[13:57]Вакцина центра "Вектор" подешевеет с 9 542 до 4 210 рублей
[13:41]Кремль отказался комментировать голодовку Алексея Навального

Фото: depositphotos
Рецепт: Картина маслом. И сельдью
Фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Ощелачивание: можно ли похудеть по примеру Виктории Бэкхем?
Фото: Global Look Press
"Денежка, приди! Суженый, появись!" 3 ритуала в день весеннего равноденствия
Фото: depositphotos
Рецепт: БОУЛинг для гурманов
Фото: depositphotos
Вот же, блин! Рецепт разноцветного угощения на Масленицу
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Паэлья, тяхан и пшенотто: топ-3 заморских блюда от шеф-повара
Президент России и президент Монголии в настоящее время // фото: Global Look Press
100 лет в обед: появление НЭПа и вечный Керзон
Фото в статье: пресс-служба СТС
Ах, картошка – объеденье: Топ-3 небанальных рецепта от Александра Бельковича
sobesednik logo

Заговор против "Первого канала": Собчак объяснила нападки на Манижу

Шоу-бизнес
18:34, 02 апреля 2021

Заговор против "Первого канала": Собчак объяснила нападки на Манижу
Манижа во время выступления на "Первом" // Фото: скриншот
Манижа во время выступления на "Первом" // Фото: скриншот

Предположить, что певица Манижа в качестве российской участницы международного песенного конкурса «Евровидение-2021» не устроит многих, можно было еще в день объявления результатов национального голосования на «Первом канале». Уже тогда появились разговоры с обвинениями в адрес руководства канала в подтасовке результатов голосования. Сразу же всплыли все прошлые скандалы, в эпицентре которых оказывался телеканал, пусть и связаны они были с совершенно другими проектами.

Между тем после первой волны недовольства ситуация немного улеглась, однако с выходом клипа на конкурсную песню исполнительницы таджикского происхождения и в целом с приближением даты проведения конкурса недовольство проявляет себя с новой силой. Свидетельствует об этом и количество «дизлайков» оставленных зрителями под видео с клипом артистки на сервисе YouTube.

Причем, к процессу с некоторых пор подключились политики. Так, свое недовольство исполнительницей, которая представит Россию в Роттердаме, уже высказали коммунист Сурайкин и лидер ЛДПР Жириновский. Более того, в дискуссию вступила даже глава Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, которая не только раскритиковала исполнительницу и ее песню, но еще и попросила проверить процедуру голосования в рамках отбора, которое проводил «Первый канал».

Примечательно, что известная российская телеведущая, блогер, журналистка и политик Ксения Собчак видит в происходящем едва ли не признаки заговора. По ее словам, атаки на Манижу и «Первый канал» в целом напоминают кем-то спродюсированное действо.

Ксения Собчак // Фото: стоп-кадр YouTube

«Вообще, начались какие-то очень смешные и явно кем-то спродюсированные накаты на Первый канал. Сначала Сурайкин, теперь вот Совет Федерации заинтересовался итогами голосования по Маниже. Кому-то всерьез не дает покоя единственный телеканал в стране, где еще есть Познер и "Вечерний Ургант". Кто-то сильно хочет смотреть каждый день по семь раз в неделю "Вечернего Кеосаяна"», - пишет Собчак в своем авторском Telegram-канале.

Теги: #Евровидение #Собчак #Первый канал #Манижа

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

Матильда Шнурова рассказала, как новое имя изменило ее жизнь
Фото в статье: Global Look Press

Шоу-бизнес

"Со мной что-то случится": Самбурская боится за жизнь из-за скандала с Дробышем
Манижа во время выступления на "Первом" // Фото: скриншот

Шоу-бизнес

Заговор против "Первого канала": Собчак объяснила нападки на Манижу
Политика
"Напоминает Карабах": Несмиян назвал признаки новой войны на Украине
Преемник Путина может все поменять: политолог рассказал о нюансе "трансфера власти"
Кто во власти играет за Навального? Политолог рассказал любопытные детали голодовки оппозиционера
"Подготовка к уходу Путина": эксперты оценили новую версию "трансфера"
Общество
"Как дикари!": Арбатова поставила на место грузин после скандала с Познером
Отдых мужчинам по уходу за детьми: Ракша объяснил Путину, как увеличить рождаемость
"Надо написать Собянину!": Светлана Немоляева предложила отдать "Елисеевский" мэру
"Пора положить конец": Жириновский гневно высказался о ДТП с участием блогера Эдварда Била
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Прежде всего хотелось бы узнать, а что за Коля приходил в больницу к Маргарите Юдиной. И за него же, как за подчиненного, по телефону извинялся «от всего личного состава» полковник Сергей Музыка. Ну а Коля извинения приносил с грацией беременного носорога и мямлил что-то про запотевшее забрало. Про которое даже песню сочинили

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Вся надежда на иммунитет – переболевшие агрессивным путинизмом в острой форме его, как видим, тоже получают и даже начинают что-то понимать. Но ведь им болеют те же два миллиона, а остальным просто плевать на все. Это тоже лечится, конечно, но катастрофой такого масштаба, что поневоле задумаешься – стоит ли исцеляться такой ценой

Орешкин Дмитрий

Орешкин
Дмитрий

журналист

Референдум показал раскол между ориентированной на Европу западной частью СССР и консервативной глубинкой во главе с «электоральными султанатами» – с другой. Даже если бы Горбачев смог удержать в узде хотя бы девять республик, сегодня условная Азия представляла бы около 50 млн избирателей. А условный академик Кадыров давно сидел бы хозяином Кремля. Причем вполне демократично

Культура и ТВ
Андрей Бильжо передает "Приветы с удаленки": новая выставка художника и писателя
"Дом-2" вернется на ТВ 19 апреля: озвучены имена ведущих и участников шоу
Телеведущий Александр Мягченков обвиняет турфирму в мошенничестве
Дочь Николая Годовикова: "Я буду общаться только с родным братом"
Шоу-бизнес
Матильда Шнурова рассказала, как новое имя изменило ее жизнь
"Со мной что-то случится": Самбурская боится за жизнь из-за скандала с Дробышем
Заговор против "Первого канала": Собчак объяснила нападки на Манижу
Большой стресс: Азиза поделилась своими переживаниями после ухода с шоу "Маска"

Здоровье
Победившие ожирение люди теряют восприимчивость к рекламе пищи
Каждого третьего с ковидом после выписки снова госпитализируют
Способность женщины к зачатию зависит от микрофлоры кишечника
Люди будущего получат возможность плеваться ядом
Туризм
Что такое HЕS-код для въезда в Турцию и как его оформить? Отвечает эксперт
"Кремль. Путину." Разрешите международные вылеты из Краснодара!
Названа стоимость тура в тайгу, как у Путина с Шойгу
Назло вирусу – улететь на Кипр. Какие страны уже ждут российских отпускников?
Авто
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Новые правила сдачи экзаменов на права в 2021 году: что изменится и почему станет труднее
5000 рублей за парковку у магазина: ЦОДД продолжает изощренно штрафовать москвичей
Недвижимость
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Квартиры стали меньше, но дороже: что будет с недвижимостью в 2021 году?
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Свежий номер
Фото в статье: агентство «Москва»
Ростовщики не хуже Очеретной: "Новые люди" зарабатывают, как члены "Единой России"
Фото: Global Look Press
Кабаева зарабатывает почти 1 млн рублей в день в холдинге друга Путина
Главное здание с вертолетной площадкой // фото в статье: «Экологическая вахта по Северному Кавказу», Global Look Press
Путину накрыли "Лунную поляну": персональный курорт обошёлся России примерно в 50 млрд
Фото: Global Look Press
Мамы Воробьева, Мантурова, Володина: как они стали богатейшими пенсионерками России
Ника Турбина // Фото в статье: стоп-кадр Youtube
"Я полынь-трава": что погубило прославившуюся в восемь лет поэтессу Нику Турбину
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Олег Митяев // фото: Global Look Press
Олег Митяев:
я знаю, как сегодня можно зарабатывать деньги, но мне это противно
Андрей Бильжо // фото в статье: Андрей Струнин
Андрей Бильжо:
Надеюсь, подрастет поколение, которое не смотрит ТВ
Фото в статье: Global Look Press
Александр Сокуров:
Закон о контроле за просвещением – отрава для всех думающих людей
Global Look Press
Леонид Радзиховский:
"Единственное, что угрожает российской власти – это Путин"
Алена Кравец // Фото: Instagram
"Оденьтесь немедленно!" Кравец оголилась на федеральном канале
Юрий Лоза // фото: Global Look Press
"Не буду позориться даже за звание!": Лоза отказался участвовать в "Маске"
Мария Силуянова и Данко // Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
"Саша уходил от Наташи к Лолите": невеста Данко рассказала об изменах певца
Фото: скриншот эфира НТВ
"Запретить немедленно!": скандал с закрытием "Маски" приобрел новый поворот
Global Look Press
"172 тысячи долларов платить не собираюсь!" Обидевший Лободу врач дал первое интервью
Фото: соцсети
Нефтяники помогают народам Севера: в Красноярске обсудили проблемы эвенков
Живое существо на Марсе // фото: соцсети
"И восторг, и ужас": пришельцы пытались выйти на контакт с бизнесменом из России
Фото: соцсети
Мошенницу подставила ватрушка
Стало ли понимания между нашими странами больше спустя сто лет? // фото: Global Look Press
100 лет в обед: коммунисты VS нацисты, Америка VS Россия
Фото: соцсети
Пенсионерку посадили в танк: под Белгородом 99-летний ветеран проехалась на Т-72
^