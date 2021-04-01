"Там выступают бородатые женщины": Песков об отправлении Манижи на Евровидение

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не интересуются творчеством певицы Манижи и не считают конкурс «Евровидение» заботой правительства.

Тем не менее послание Пескова оказалось довольно насмешливым: «Речь идет все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где, вы знаете, там разные образы представлены: там выступают бородатая женщина, там певцы и певицы в нарядах куриц и так далее», — цитирует его «РИА Новости».

Против песни Манижи «Russian Woman», с которой она отправится на Евровидение, вдруг активно начало выступать духовенство. Причем говорит оно будто бы от лица женщин.

«Значительная часть российской женской общественности возмущена этим произведением. Мне приходилось слышать о негативной реакции как среди православной общественности, а именно ее женской части, так и о том, что многие российские женщины в целом возмущены этим произведением», — заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Чем именно возмущена «женская общественность», в дочерней компании РПЦ не уточняют.

Недовольна Манижей оказалась и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Политик не углядела смыслов в песне: «Кто не знаком (с текстом), рекомендую ознакомиться. Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это».

Сама исполнительница на весь хейт реагирует с иронией.

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В песне «Russian Woman» на английском и русском языках Манижа поет о поколении женщин-миллениалов России, гендерных стереотипах и безотцовщине.

Конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.