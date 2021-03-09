"Манижа встряхнула всех": Савичева высказалась о скандале вокруг "Евровидения-2021"

Певица Юлия Савичева, в отличие от многих, разглядела в российской участнице конкурса харизму и талант.

Номинанты 65-го конкурса «Евровидение 2021», который на этот раз состоится в Роттердаме, прошли национальный отбор в своих странах и заявлены как участники. Примечательно, что 18 номинантов из 41 утверждены повторно, дублируя списки 2020 года. Напомним, конкурс в прошлом году не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Европейский вещательный союз, согласно правилам, не вмешивается на этапе первичного отбора и предоставляет странам-участницам принимать решение самостоятельно. В России назначать артиста и транслировать конкурс уполномочены «Первый канал» и ВГТРК, по договорённости они делают это по очереди.

В 2020-м Россия номинировала группу Little Big с песней «UNO», полюбившейся не только российскому слушателю, но и интернет-пользователям по всему миру. Фанаты коллектива не сомневались, что Little Big представит Россию в 2021-м, однако в национальном голосовании среди предложенных артистов были: Антон Беляев, группа #2Маши и певица Манижа, которая набрала наибольшее количество голосов и представит Россию на «Евровидении-2021».

фото: пресс-служба "Первого канала"

После объявления результата Интернет переполнили комментарии недовольных пользователей. Оказалось, многие не считают Манижу достойным кандидатом на международном уровне. Среди критиков – немало известных людей. Так, самые нелестные слова о певице уже сказали Владимира Жириновский, Андрей Разин и др.

Юлия Савичева подключилась к обсуждению и выложила пост в защиту коллеги на своей странице в Instagram. Певица была обескуражена бестактностью комментаторов, ведь голосование было открытым, принять участие мог каждый, а Манижа, по её мнению, победила абсолютно заслуженно.

Юлия Савичева//фото: Global Look Press

– Она своим выступлением встряхнула всех, я не сомневалась в выборе зрителей, оценивая Манижу с точки зрения харизмы, интересности, подачи и представления этого номера на сцене «Евровидения-2021», – восхитилась выступлением коллеги певица.

Савичева напомнила подписчикам, что в прошлом году на Little Big тоже обрушился шквал негатива, только спустя какое-то время их песни полюбили.

«Сейчас все разочарованы, что едут не они. Очень странная закономерность, не находите?» – обратилась Савичева к подписчикам. И добавила: «Да и ещё, победителей не судят».

Анна Дубиницкая.