Юлия Савичева впервые показала фото оставленной ею дочери

Певица Юрия Савичева впервые показала трехлетнюю дочь, опубликовав в Instagram фото, где маленькая Аня сидит на плечах мужа Савичевой Александра Аршинова. И объяснила, почему воспитанием малышки занимаются другие люди.

«А вот и наша любимая, замечательная Аня. Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр, ей очень хочется сниматься и фотографироваться. "Мама, накрась меня и одень мне платье, я пойду работать!" – такие заявления поступают очень часто, особенно когда она видит меня на съемках. Эта фотосессия проходила в Португалии», – подписала снимок Юлия и прорекламировала выход журнала с большим интервью. Савичева в нем объяснила, почему оставила малышку, которой было всего 4 месяца, жить с бабушкой и дедушкой в Португалии.

По словам Юлии, у них с мужем долго не получалось завести ребенка. Певица бросила карьеру на год и занялась женским здоровьем. Когда малышка родилась, Юлия до 4 месяцев кормила ее грудью. А потом оставила родителям мужа и уехала в Москву продолжать заниматься творчеством.

«Конечно, я могу полететь с вами в Москву, но там квартира в центре, а тут дом с бассейном, своим участком, другие условия, климат. Может, оставите ребенка здесь и будете прилетать?» – предложила свекровь.

Сейчас Юлия с мужем приезжает в Португалию раз в полтора-два месяца и остается на две-три недели. По ее словам, дочка постоянно чувствует присутствие родителей, потому что они постоянно общаются по видеосвязи. А когда не могут поговорить, свекровь ставит малышке мамины песни.

Кстати, если забить в поисковик запрос «хиты Юлии Савичевой», то ее последней популярной песней считается «Если в сердце живет любовь» 2006 года выпуска. А самая свежая композиция, написанная мужем певицы на стихи Андрея Вознесенского, датируется 2018 годом.