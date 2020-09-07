"Кашка, пюрешка, ложка сахара": Долинский рассказал о жизни Ефремова на зоне

Сидевший в тюрьме актер Владимир Долинский считает, что Михаила Ефремова все-таки отправят в колонию. Но ненадолго.

Накануне вынесения приговора Михаилу Ефремову его друг Иван Охлобыстин обратился к Владимиру Путину. В своем письме, адресованном президенту, артист попросил «пощадить» Ефремова, так как в тюрьме тому просто «не выжить». Корреспондент Sobesednik.ru пообщалась на эту тему с актером Владимиром Долинским, который знает о тюремной жизни не понаслышке, так как сам в 1970-е был осужден за незаконные валютные операции.

Владимир Абрамович рассказал, какие условия могут ждать Ефремова на зоне.

Владимир Долинский

Напомним, что Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, на днях заявил, что скорее всего его подзащитного ждет приговор в виде 6-8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

– Колонии делятся на «общего режима», «усиленного режима», «строгого режима» и «особого режима», – поясняет 76-летний Владимир Долинский. – Общий режим – наиболее лояльный и терпимый. Я сидел в тюрьме давно и точно не знаю, какие сейчас там условия. Но по-моему, в колониях общего режима раз в полгода разрешены свидания с близкими, которые могут длиться трое суток. Довольно часто там разрешают передачи продуктов, письма.

С питанием, конечно, хуже, чем в ресторанах, но я лично в тюрьме поправил себе желудок, так как пища была диетической. Кашка, пюрешка, крепкого чая не дадут, сахара – одна чайная ложечка. Супчик жиденький, но питательный. Так что будешь худеньким, но сознательным!

Владимир Долинский еще в июне на программе Андрея Малахова «Прямой эфир» заявил, что тюрьма Ефремова может убить. Но сейчас он все же склонен верить, что артист справится с этим жизненным испытанием.

– Миша в возрасте, конечно, здоровье у него подорвано алкоголем, куревом, жизнью, – продолжает Долинский. – Конечно, ему будет в тюрьме тяжело. Но хочется верить, что его не будут куда-то на «дальняк» запихивать, на лесоповал, а отправят хотя бы в подмосковную какую-нибудь зону, куда ему можно будет привозить чего-то поесть, попить, покурить. Надеюсь, все будет нормально.

Не думаю, что ему дадут большой срок. Прокуроры всегда просят по максимуму (прокурор запросил для Михаила Ефремова 11 лет лишения свободы. – Прим. Sobesednik.ru). Думаю, что срок будет намного меньше, – полагает актер. – Потом скорее всего будет апелляционная инстанция, а затем и конституционная инстанция. Там и там по чуть-чуть будут скидывать срок.

А потом может подключиться театральная общественность, чтобы ходатайствовать о досрочном освобождении (сам Долинский был освобожден в 1977 году досрочно по ходатайству Театра сатиры. – Прим. Sobesednik.ru). Так что даже если дадут Михаилу 6 лет, то спокойно потом этот срок может в половину сократиться, просидит он 3 года.

Михаил же все-таки уникальный актер, – считает Долинский. – Сколько угодно можно говорить о его человеческих качествах, но он, конечно, наша гордость!