И вы это даете в эфир? Жириновский раскрыл гонорар маньяка Мохова за интервью СМИ

Лидер партии ЛДПР и депутат Государственной думы Владимир Жириновский хорошо известен широкой общественности, прежде всего, за счет своей привычки в буквальном смысле эпатировать. Причем, касается это самых разных аспектов жизни и работы политика. Да и некоторые законодательные инициативы, которые он ранее озвучивал в публичном пространстве, выглядели как вызов здравому смыслу, но не в этот раз.

Владимир Вольфович предлагает принять закон, который помог бы ввести запрет на интервью с маньяками и убийцами. По словам либерал-демократа, лица, отбывшие сроки за подобные преступления, не должны становиться популярными или знаменитыми и тем более получать от желающих побеседовать с ними огромные деньги.

Столь бурно Жириновский отреагировал на недавнее интервью телеведущей и журналистки Ксении Собчак, взявшей интервью у Скопинского маньяка Виктора Мохова, который в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девочек. В течение четырех лет он держал своих жертв в специально выкопанном и обустроенном бункере, превратив их в сексуальных рабынь. Общественность после выхода этого ролика возмутилась едва ли не всем, начиная от популяризации Мохова, заканчивая его неоднозначными высказываниями и информацией о том, что за этот разговор недавно освободившийся после 17 лет заключения маньяк получил три миллиона рублей.