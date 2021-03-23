На деньги Собчак: Андрей Медведев рассказал, чем опасна слава маньяка Мохова

Известная российская телеведущая и блогер Ксения Собчак в начале этой недели опубликовала на своем YouTube-канале интервью со знаменитым «Скопинским маньяком» Виктором Моховым, которое вызвало бурную реакцию в обществе.

Вообще можно сказать, что видеоролик с участием преступника, отсидевшего 17 лет после громкой истории с похищением и систематическим насилием над двумя несовершеннолетними девочками, которое продолжалось в течение четырех лет, изначально был идеей неоднозначной.

Многие, к примеру, утверждают, что журналистке не стоило лишний раз «героизировать» личность человека, разрушившего жизни двум юным девочкам, а фактически превратившим их жизни в кошмар. Но наибольшее раздражение в обществе, судя по всему, вызвали две вещи.

Прежде всего, многие из критиков Собчак обращают внимание на общую риторику мужчины, который во время интервью всем своим видом пытался показать, что совсем не осознал свою вину и даже позволял себе отпускать шутки в адрес одной из жертв, родившей во время «заключения» от насильника двух детей, пообещав «заняться ею». Во-вторых, многих возмутило то, что Виктору Мохову за беседу с ним были заплачены деньги. Причем, если изначально решением Собчак записать это интервью возмутились пользователи Сети, то позднее на это поступок отреагировали и многие коллеги телеведущей. Многие из них разделяют мнение возмущенного большинства.

Как отмечает российский журналист и телеведущий Андрей Медведев, для Ксении Анатольевны эта история может закончиться куда большими проблемами, чем просто огульная критика со стороны общественности. К примеру, добавляет Медведев, в будущем может выясниться, что Скопинский маньяк построил новый бункер, куда затащил новых жертв, и реализовать этот план он может с помощью денег, полученных от Собчак.

«А вот вдруг заживет сейчас Скопинский маньяк Мохов самой просто жизнью тихого, осужденного и освободившегося мужичка. Ну, допустим, поговорят с ним оперативники, немного пригрозят ему пальцем. Он им, разумеется, скажет, что его просто не так поняли, или что он просто неудачно пошутил. Ну, будет к нему наведываться участковый. Ведь контроль – это наше все. Ну еще соседи будут его побаиваться, однако впоследствии привыкнут к полоумному деду социопату и садисту.