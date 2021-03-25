"Судьба русской женщины никого не волнует": Дробыш объяснил главную ошибку Манижи

Музыкальный продюсер рассказал, почему песня Манижи окажется во втором десятке конкурса Евровидения.

«Ну вот лично на меня она не произвела впечатления, и, судя по всему, много на кого не произвела», — высказался Виктор Дробыш о композиции Манижи «Русская женщина» в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!»

По мнению продюсера, на Евровидение нужно посылать неординарного и яркого исполнителя с песней, которая точно станет хитом. Дробыш отметил: «Евровидение – такое действо, где приветствуется либо горлопанство, когда кто-то выходит и прям рвет всех, либо что-то с фриками. Должен быть какой-то заход сбоку, как финны в свое время взяли, зашли с масками и роком. Либо это должен быть безусловный и стопудовый хит, как у Рыбака в Москве».

Продюсер отметил, что песня ему не понравилась и не попадет, по его мнению, даже в первую десятку конкурсантов. Но это ни в коей мере не унижает Манижу: «Такая же история, как у меня в свое время с Подольской — мы не туда попали. Можно долго рассказывать о судьбе женщины, о счастье, несчастье. Это никого не волнует», — добавил Дробыш.

Ранее песню Манижи «Русская женщина» и вообще выбор исполнительницы в качестве представительницы России на международном песенном конкурсе Евровидение в интервью Sobesednik.ru раскритиковали депутаты Госдумы Елена Драпеко и Виталий Милонов. А вот певица Татьяна Буланова, напротив, пожелала своей коллеге удачи.

Каверин Дмитрий.