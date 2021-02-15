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"Кабальные условия": Самбурская размазала Дробыша в суде

Шоу-бизнес
18:17, 15 февраля 2021

"Кабальные условия": Самбурская размазала Дробыша в суде
Натасья Самбурская//фото в статье: Global Look Press
Натасья Самбурская//фото в статье: Global Look Press

Актриса Натасья Самбурская впервые прокомментировала свой скандальный контракт с известным продюсером.

На прошлой неделе все новостные паблики облетела новость о том, что продюсер Виктор Дробыш по решению суда вынужден вновь заняться раскруткой Настасьи Самбурской как певицы. Дело в том, что еще в 2016-м году стороны заключили договор, согласно которому Дробыш должен был сделать актрису звездой эстрады, но ему этого не удалось.

Звезда сериала «Универ» впервые поделилась своим видением судебного процесса.

– Не секрет, что у меня есть продюсерское соглашение с В.Я. Дробышем, – заявила 33-летняя Самбурская. – Но для большинства будет откровением, что, несмотря на его громкое имя и мой неплохой стартовый капитал артиста (театр, кино, ТВ) и почти 10 млн вас, моих бесценных подписчиков, больших профессиональных достижений мне это сотрудничество не принесло.

Реальная работа по моему продвижению закончилась, так и не успев толком начаться.

Остались только кабальные условия и обязательства по договору, согласно которым практически полностью ограничена свобода моей деятельности как артиста, в том числе и по проектам, не связанным с В.Я. Дробышем. Была неопытной и не разобралась в том, что подписала. В связи с чем я обратилась в суд, чтобы признать договор, существующий лишь на бумаге, прекратившим действие. Вполне цивилизованный способ разрешения спора, если вашу позицию не хотят слышать.

Подробности «кабальных условий» актриса не уточнила. Но Настасья отметила, что никаких новых обязательств перед ней у Дробыша на самом деле не появилось, как пишут в прессе. 

– Суд 2 февраля 2021 года вынес решение по делу, в рамках которого обязал продюсера предоставить мне отчет о работе за несколько лет – казалось бы, чего сложного и зачем для этого решения суда?

Ответ очевиден – нечего написать в отчете, работа в объеме, определенном в договоре, не велась.

Также скажу, что договор суд не признал прекратившим действие, то есть иск мой удовлетворил частично, посчитав заявленные основания не соответствующими предмету договора. Так бывает, даже если за ваше дело берутся именитые адвокаты в ярких костюмах. Никаких других решений судом не принято.

Самбурская считает, что Виктор Дробыш ничего не сделал для ее раскрутки как певицы

Далее звезда сериала «Универ» привела еще несколько фактов данного дела. Прежде всего Настасья сообщила: она изначально договорилась с продюсером о том, что суд будет закрытым и никаких комментариев в прессе по нему не будет ни с одной, ни с другой стороны. Однако этот договор был нарушен комментариями адвоката продюсера Кати Гордон, которая сообщила, что Настасья до сих пор является артисткой продюсерского центра Виктора Дробыша и обязана отчислять ему часть своих доходов. По мнению актрисы, Гордон на этом деле сейчас вовсю пиарится.

– Перед судом мы оговорили с В.Я. Дробышем, что не будем предавать огласке процесс, и мой адвокат подал ходатайство о закрытом заседании, – продолжила Самбурская на своей странице в Instagram. – Однако юристы ответчика в суде возражали о закрытости процесса.

И что мы сейчас видим? Ответ: дешевый хайп того, кто не способен подтвердить свой профессионализм делами.

И для придания звучности фамилии (кстати, данной не родителями, а бывшим мужем) вынужден распространять сведения, не соответствующие действительности, прибегая к примитивному приему. 

Судя по всему, конфликт между артисткой и продюсером отнюдь не исчерпан.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #новости шоу-бизнеса #новости звезд #скандалы в шоу-бизнесе

Рубрика: Шоу-бизнес

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