Самбурская и Дробыш: СМИ узнали о необычном решении суда в пользу артистки

Поклонники известной российской актрисы Настасьи Самбурской, пожалуй, хорошо знают, что после успешного участия в ситкоме «Универ» артистка не просто продолжила карьеру в театре и кино, но еще и решила попробовать себя в принципиально новом амплуа. К примеру, несколько лет тому назад Самбурская запела, фактически став еще и певицей.

Впрочем, на этом поприще дела у звезды «Универа» пошли не очень хорошо, поэтому добиться каких-то серьезных высот и популярности на эстраде не вышло. Не помогло даже сотрудничество с известным продюсером Виктором Дробышем. Впрочем, не исключено, что и сам Дробыш не особо «вкладывался» в создание образа Самбурской как популярной певицы. По крайней мере об этом может свидетельствовать недавнее решение суда.

Как сообщает популярный Telegram-канал MASH, суд обязал Виктора Дробыша заняться раскруткой Самбурской как певицы.

«Дробыш работал с Настасьей Самбурской с 2016 года, но дела у этого творческого союза как-то не задались. То ли Национальная музыкальная корпорация, которая принадлежит продюсеру, не особо напрягалась, то ли сама Настя не очень старалась – доходы от ее вокального проекта были низкими, пиар оказался довольно слабеньким, да и репертуар нельзя назвать вдохновляющим.

В результате Самбурская не выдержала и обратилась в суд, потребовав предоставить ей доступ к официальному сайту и запретить НМК использовать ее имя. Однако там посовещались и решили придумать нечто иное: обязали Дробыша раскручивать певицу так, чтобы она стала звездой. Собственно, именно это продюсер и обещал в договоре от 2016 года. Более того, о проделанной работе придется отчитаться», – пишут авторы.